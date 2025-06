Muere John Brenkus, mítico conductor deportivo, tras una batalla contra la depresión

Muere el comentarista deportivo John Brenkus, reconocido por su labor como cofundador de la productora de contenidos Base Productions, fundador de la plataforma Brinx.tv y cocreador y conductor del programa ganador de seis premios Emmy, Sport Science.

De acuerdo con un comunicado publicado mediante el sitio web de Brinx.tv, Brenkus luchó contra la depresión, y el pasado 31 de mayo de 2025 perdió la batalla contra esta enfermedad.

Su familia y amigos, profundamente consternados, solicitaron privacidad en este difícil momento. Asimismo, llamaron a todas las personas que enfrenten depresión a que buscar ayuda de sus familias, seres queridos y profesionales.

El exquarterback de la NFL, Robert Griffin III, lanzó un mensaje con respecto a la noticia: “Oraciones para John Brenkus y su familia. El hombre que nos dio el programa Sports Science, ganador de un Emmy, perdió su batalla contra la depresión a los 53 años".

¿Qué hizo John Brenkus?

Siendo el cocreador y presentador del programa Sport Science, que debutó en Fox Sports y posteriormente pasó a la programación de ESPN, ganó 6 premios Emmy a lo mejor de la televisión en los Estados Unidos.

Brenkus publicó 2010 un libro titulado The Perfection Point: Sport Science Predicts the Fastest Man, the Highest Jump, and the Limits of Athletic Performance (’El Punto de Perfección: Sport Science predice al hombre más rápido, el salto más alto y los límites del rendimiento atlético’) ampliando su experiencia en el tema. Además, durante los últimos años se desenvolvió como conferencista.

Asimismo, Brenkusformó parte de otras producciones para la televisión sin guion como Alaska Marshals, Haunted Highway, Natural Medicine Saved My Life o Do or Die.

Como parte de un homenaje, la propia cadena ESPN destacó a su excolaborador como “un innovador, un animador y un educador”, por su manera de emplear tecnología de punta para probar los mayores mitos y dudas al rededor del deporte.

John Brenkus luchó contra la depresión tras la venta de Sport Science a ESPN (Foto: Shutterstock).

¿Cómo fue la batalla de John Brenkus contra la depresión?

Durante una entrevista en 2023 con Marcellus Wiley, el presentador de televisión habló sobre su experiencia con la depresión luego de la venta de su famoso concepto a la cadena de televisión deportiva. Ante esto, buscó la ayuda de hasta seis psicólogos y psiquiatras.

“La salud mental, el suicidio, es algo real, y yo me descarté a mí mismo”, dijo Brenkus. “Y considero que mi mayor bendición y mi mayor victoria fue haber tenido que atravesar el valle de la oscuridad para llegar a donde estoy hoy”.

De acuerdo con su relato, estuvo a punto de terminar con su vida en una ocasión, cuando su perro, Zepplin, lo jaló de su pantalón en un acto que consideró como lo que salvó su vida: “Tomé el teléfono, llamé a mi madre y le dije: ‘Hay algo mal en mí. Estoy perdido mentalmente”, relató.

En ese sentido, instó a las personas que pensaban en quitarse la vida a buscar ayuda: “La esperanza que puedo dar a las personas es que escuchen, hay esperanza. Hay líneas de ayuda. Hay amigos. Hay familia. Hay otras personas. Hablen al respecto”, sentenció.