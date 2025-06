México vs. Suiza amistoso: Horario, transmisión y fecha del partido de preparación rumbo a la Copa Oro 2025

Todos los detalles del partido México vs. Suiza (Especial El Financiero).

La Selección Mexicana choca contra su similar de Suiza como parte del MexTour en los Estados Unidos, a la espera de ponerse a punto para la próxima Copa Oro 2025, que se juega en este verano.

Ante esto, Javier Aguirre y Rafa Márquez tendrán la oportunidad de ver a sus jugadores ante dos rivales de buena jerarquía europea: Además de los suizos, chocarán contra Turquía antes del torneo de Concacaf.

Por ello, te contamos todo lo que debes saber de estos enfrentamientos: fecha, hora, convocados y todos los detalles del proceso rumbo al Mundial de 2026, que inaugura México en el mítico Estadio Azteca el próximo año.

Fecha y hora: ¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs. Suiza?

El primer partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Oro se jugará el próximo sábado, 7 de junio, a partir de las 2:00 pm (tiempo del centro de México).

Como ha sido una costumbre en los últimos años, el juego no se disputa en suelo azteca, sino en los Estados Unidos. El Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, Utah, será la sede del juego.

Partido: México vs. Suiza (amistoso)

México vs. Suiza (amistoso) Fecha: Sábado 7 de junio de 2025

Sábado 7 de junio de 2025 Hora: 2:00 pm (tiempo del centro de México)

2:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Rice-Eccles Stadium en Salt Lake City, Utah

Al tratarse de un juego amistoso de preparación, no se disputa nada en particular, por lo que no habrá prórroga ni tiempos extras en caso de empate.

¡México buscará el triunfo una vez más!, pues el ‘Tri’ ha sido el país que más veces ha ganado la Copa Oro. (Foto: Especial El Financiero)

Transmisión: ¿En qué canal ver en vivo el partido amistoso México vs. Suiza ?

Este partido de la Selección Mexicana ante Suiza se podrá ver completamente en vivo mediante las plataformas de TUDN y Azteca Deportes

TV abierta : Canal 5, Azteca 7

: Canal 5, Azteca 7 TV de paga : TUDN

: TUDN Streaming : ViX

: ViX Online: aztecadeportes.com y app de Azteca Deportes

Además, podrás seguir el minuto a minuto en vivo con todas las acciones del partido por El Financiero Deportes.

Javier Aguirre aseguró que México es favorito en la Copa Oro 2025. (Foto: Especial El Financiero)

¿Quiénes son los convocados de la Selección Mexicana al partido México vs. Suiza?

Javier ‘Vasco’ Aguirre convocó a 35 jugadores para concentrarse rumbo a los partidos amistosos previos a la Copa Oro 2025. Ésta será reducida a 26 nombre para disputar el torneo que tendrá lugar entre el 14 de junio y el 6 de julio.

Jugadores de Pachuca y Rayados de Monterrey no fueron considerados por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, en el cual, el América quedó fuera y sus jugadores concentrarán con el ‘Tri’. Por el momento, estos son los jugadores con los que cuenta Aguirre:

Porteros

Alex Padilla - Pumas

Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Guillermo Ochoa - AVS

Defensas

Jorge Sánchez - Cruz Azul

Julián Araujo - Bournemouth

Emilio Lara - Necaxa

Israel Reyes - América

César Montes - Lokomotiv Moscú

Ramón Juárez - América

Juan Sánchez Purata - Tigres

Gilberto Sepúlveda - Chivas

Johan Vásquez - Genoa

Jesús Orozco - Cruz Azul

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Jesús Angulo - Tigres

Jesús Gallardo - Toluca

Medios

Edson Álvarez - West Ham United

Luis Chávez - Dinamo Moscú

Marcel Ruiz - Toluca

Erik Lira - Cruz Azul

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Gilberto Mora - Tijuana

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Jeremy Márquez - Atlas

Delanteros

Hirving Lozano - San Diego FC

Roberto Alvarado - Chivas

Efraín Álvarez - Chivas

Raúl Jiménez - Fulham

Henry Martín - América

Santiago Gimenez - AC Milan

Ángel Sepúlveda - Cruz Azul

Alexis Vega - Toluca

Julián Quiñones - Al Qadsiah

César Huerta - RSC Anderlecht

México venció a Panamá en la final de la Nations League. (Foto: Especial / EFE).

Jugadores a seguir de Suiza

Auqnue Suiza no figure como las más grandes potencias de Europa, se trata de una selección altamente competitiva y que puede proponerle a cualquier cuadro. Además, anunció que sus estrellas estarán en Salt Lake para el partido.

El portero Gregor Kobel del Borussia Dortmund, el mediocampista Denis Zakaria del AS Mónaco o el defensor Manuel Akanji del Manchester City de Guardiola son algunas de las cartas fuertes para los suizos.

Además, destacan jugadores con grandes trayectorias como el veterano Granit Xhaka del Leverkusen de Xabi Alonso o Breel Embolo, delante

ro del Mónaco, y principal arma ofensiva para los suizos.

En cuanto a los nombres más jóvenes, se encuentran Dan Ndoye, campeón de la Copa de Italia con Bolonia, o el mediocampista Ardon Jashari del Brujas de Bélgica, dos jugadores que se han valuado muy bien la última temporada y que podrían dar un salto a equipos de élite en los próximos años.

¿Cuándo inicia la Copa Oro 2025?

México debuta e inaugura la Copa Oro el próximo sábado, 14 de junio, en un partido ante República Dominicana. El ‘Tricolor’ comparte grupo, además, con Surinam y Costa Rica, y se espera que califique a los cuartos de final sin dificultad alguna.