Trump no está contento con Sheinbaum por su reacción sobre los agentes de la CIA muertos en Chihuahua

El Gobierno de EU pidió a Sheinbaum más empatía por los agentes de la CIA muertos.

La administración del presidente Donald Trump aseguró que le gustaría que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mostrara “simpatía” por los dos estadounidenses muertos en Chihuahua, identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)

Durante una entrevista con la cadena Fox News, la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, reaccionó al comentario de la presentadora Martha McCollum de que Trump “parece estar muy descontento” con la manera en la que reaccionó la presidenta mexicana al deceso de los funcionarios estadounidenses.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de simpatía por parte de Claudia Sheinbaum sería muy valiosa por las dos vidas estadounidenses que se perdieron”, reaccionó Leavitt.

Sheinbaum dejó en claro que su gobierno no estaba enterado de las acciones de los estadounidenses en territorio mexicano y ordenó una pesquisa para determinar si hubo violaciones legales.

Piden reconocer a EU por su lucha contra el narco

La portavoz de la Casa Blanca señaló que el gobierno mexicano debe considerar “todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos”.

“Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también al suyo, para tomar medidas contra estos cárteles”, abundó.

Leavitt sostuvo que, para Estados Unidos, el objetivo es “eliminar, una vez más, el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha atravesado México durante demasiado tiempo y que ha cobrado demasiadas vidas estadounidenses.