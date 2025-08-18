Mayela Laguna afirma que tuvo un romance con Gustavo Adolfo Infante: ‘Seguro lo va a negar’

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, confirma que tuvo una relación con el presentador Gustavo Adolfo Infante (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, asegura que mantuvo una relación con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien es un hombre casado desde hace más de 20 años.

La confesión llega después de meses de rumores y especulaciones en torno a su vida personal, marcada por un juicio de paternidad con Luis Enrique Guzmán, y una presunta agresión de su expareja en Acapulco.

¿Cómo fue la relación de Gustavo Adolfo Infante con Mayela Laguna?

En entrevista con el presentador Javier Ceriani, Mayela Laguna dice que Gustavo Adolfo Infante y ella tuvieron un vínculo que surgió en un momento de gran vulnerabilidad, cuando enfrentaba la presión mediática por el caso de Apolo, quien resultó hijo no biológico de Luis Enrique.

Según explica, las declaraciones de una amiga suya quien vio su relación hace un año son ciertas. Además, explica que existen amenazas de filtrar pruebas sobre el tema, por lo que hace frente y ahora habla públicamente del tema. “Necesito estar libre de mi mente, de todo. Si es lo que querían, ahí está”, expresa.

Mayela asegura no tener miedo. “Estaba con mi vida en paz y siguen con esto. Estoy nerviosa, no me gusta esta situación y tampoco que hablen cosas de mí que no son ciertas”, dice sobre el romper el silencio.

Laguna revela que su relación con Infante se suscitó una vez que ya estaba separada del hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, por lo que era una mujer adulta y libre.

“Él me contaba otras cosas. No te puedo decir de eso, no tengo idea”, comenta luego de que le preguntara el presentador si la esposa de Gustavo Adolfo sabía sobre ella.

Sin embargo, Mayela manifiesta que se sintió “protegida” por el periodista en un entorno en el que enfrentaba un pleito mediático donde estaba “vulnerable”. “Se dio una relación de amistad, de confianza y se dio lo que tenía que pasar”.

“No tengo nada que ocultar, las verdades salen poco a poco”, declara Laguna. “Sigo completamente soltera, sin compromisos”.

Laguna, además, acusa que el periodista dijo falsedades sobre ella: “Ya han dicho tantas cosas de mí y él, cuando pasó todo dijo cosas sobre mí que no son ciertas, además de llamarme mitómana, loca y demás. Seguramente lo va a negar”, expresa. “Si lo niega, tengo pruebas en un celular descompuesto, lo tengo que arreglar”

¿Quién es Mayela Laguna y por qué está en el ojo público?

Mayela Laguna es una figura conocida dentro del espectáculo mexicano, principalmente por haber sido pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal. Con él tuvo a su hijo Apolo, quien se convirtió en el centro de una fuerte disputa legal por paternidad.

En 2023, Guzmán negó ser el padre biológico del menor y ganó el juicio, lo que dejó a Laguna en medio de especulaciones y controversias mediáticas.

Ahora, está envuelta en un nuevo escándalo al haber tenido una relación con Gustavo Adolfo Infante. El periodista dijo en septiembre de 2024 que “lo engañó” con sus declaraciones en una entrevista que lo hizo y, sobre los rumores de presunta infidelidad, negó que esto fuera así.

“(Los rumores) los tomo como una tontería porque no puede haber algo que no existió nunca”, expresó. “Tengo tanto trabajo que no pongo atención en estas cosas”, agregó.

Verónica Cuevas, esposa de Gustavo Adolfo Infante, dijo que su relación no se había visto afectada y acusó a las personas de decir “tonterías” sobre su relación.