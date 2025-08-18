‘A cada capillita le llega su fiestecita’: Paty Navidad celebra resolución judicial contra Anabel Hernández

La actriz Paty Navidad celebró un fallo contra la obra de la periodista Anabel Hernández, el libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, en donde menciona a la actriz sinaloense.

La actriz de La fea más bella había rechazado de manera categórica los señalamientos que la vinculan con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, aunque admitió haberlo visto en una ocasión.

Paty Navidad calificó a Hernández como una “pseudo periodista de ficción y fantasías que ha hecho mucho daño juzgando con inventos y mentiras, desprestigiando y manchando la dignidad e integridad de personas inocentes”.

“No soy santa pero nunca me he prostituido, nadie me ha comprado porque nunca me he vendido. Tengo valores y dignidad, nadie me ha regalado nada, soy honesta, de trabajo honrado, y no le tengo miedo a nadie que me ataca con mentiras porque la verdad me asiste”, escribió en su cuenta, que fue suspendida horas después.

En Instagram, cuenta que sigue activa, dejó un video editado con algunos mensajes más: “¡A toda capillita le llega su fiestecita! Justicia divina, todo cae por su propio peso”, escribió.

Así fue el encuentro entre Paty Navidad y Arturo Beltrán Leyva

Aunque Paty Navidad admitió que en una ocasión se encontró con Arturo Beltrán Leyva, explicó que el contexto fue muy distinto a lo narrado en Las señoras del narco.

La actriz contó que se encontraba en un antro cuando un grupo de mujeres se le acercó para pedirle que cantara las mañanitas a un supuesto “tío enfermo y fanático suyo”. Al aceptar la invitación, terminó frente al capo, quien en cumplía años.

“Yo le canté y me retiré. Nunca recibí dinero, joyas o propiedades. Me ofrecieron, pero lo rechacé porque no soy una mujer en venta”, declaró.

Navidad enfatizó que si bien sí compartió unos minutos con Beltrán Leyva, jamás existió un vínculo sentimental ni de otro tipo. “Salí de ahí con mis valores intactos. Él intentó un acercamiento, pero no pasó nada”, aseguró.

Anabel Hernández vs. Paty Navidad: El día que se encararon en televisión

Tras la publicación del libro, se encontraron en el programa La Mesa Caliente, donde la actriz acusó a la periodista de basar sus libros en rumores y testimonios sin pruebas. Incluso, le sugirió venderlos “como cómics o ciencia ficción” por lo que consideraba una carencia de sustento.

Anabel Hernández respondió que los testimonios judiciales sí tienen validez como pruebas, e invitó a la actriz a asistir al juicio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada para entender cómo funciona el sistema penal y algunos conceptos del derecho romano.

“Se equivocó conmigo y le voy a pedir algo más: que muestre sus pruebas en la presentación de su libro. La verdad ya la acepté, pero las mentiras no”, escribió.

La actriz, quien también fue participante de La Casa de los Famosos, aseguró que no tiene miedo de que la investiguen: “El que nada debe, nada teme. La verdad me asiste y yo doy la cara”.

Otras famosas mencionadas en ‘Las señoras del narco: Amar en el infierno’

El libro de Anabel Hernández ha causado revuelo porque no solo incluye a Paty Navidad, sino también a varias personalidades del espectáculo mexicano: