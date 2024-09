Angélica Vale habla de supuestas acciones legales de Angélica María por el título de ‘la novia de México’

Gala Montes, gracias a su participación en La Casa de los Famosos México 2024, fue nombrada ‘La novia de México’, principalmente en redes sociales, título dado en el pasado a Angélica María, incluso surgieron rumores acerca del registro del apodo, pero Angélica Vale, molesta, habló del suceso.

En el pasado, la protagonista de La fea más bella (versión mexicana de Betty, la fea), aseguró que solo su madre podría ser llamada así, incluso dio opciones para nombrar a la integrante del team mar, entre ellos ‘la gala de México’.

Sin embargo, ahora la comediante utilizó su cuenta personal de X para desmentir y precisar información al respecto.

Angélica María fue llamada 'la novia de México'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo Angélica Vale de la presunta demanda contra Gala Montes?

Angélica Vale publicó un hilo en sus redes sociales donde habló de la supuesta demanda contra Gala Montes, esto dijo la protagonista de novelas mexicanas,

“A ver, basta de tanta tontería, nunca hablé mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos por demandar a alguien por un título, importa el amor del público, y hay lugar para cada uno de los que estamos en esta carrera, aquí no hay mala onda contra nadie”, escribió.

“En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos recibidos (...) no se vale por un chisme, siga esta mala onda (...) los ´títulos los pone el público, hay mucho amor para mi mamá, para mí y también para Gala Montes, nos une el empezar la carrera muy chicas”, continuó.

Gala Montes es finalista de 'La Casa de los Famosos' 2024. (Foto: Caurtoscuro).

“Bájenle dos rayitas, solo me dedico a entretener, la gente se divierte con mi trabajo, no hemos dio de escándalos y no empezaremos ahora, o hablaré más del tema”,

Después comentó brevemente que sí habló del título de su mamá, pero lo hizo en broma, sin embargo, se malinterpretó en contra de la finalista de La Casa de los Famosos México.

De esta forma también descartó un posible registro del título ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aunque no especificó porque su mamá visitó las instalaciones del organismo.

Angélica Vale descartó una demanda contra Gala Montes. (Foto: Instagram @angelicavaleoriginal)

¿Cuándo termina ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

El pasado 22 de septiembre inició la recta final de la segunda temporada del programa de televisión bajo la producción de Rosa María Nogueron.

El último eliminado fue Agustín Fernández y el pasado miércoles salió Briggitte Bozzo como el quinto finalista del reality show.

Sin embargo, aún quedan cuatro participantes por los 4 millones de pesos y los enlistamos a continuación.

Mario Bezares.

Gala Montes.

Arath de la Torre.

Karime Pindter

La final de La Casa de los Famosos México 2024 está programada para el próximo 29 de septiembre.