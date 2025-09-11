Si no son los mangos de Mariana: Apodan a Dalilah Polanco ‘Lady Nutella’ en ‘La Casa de los Famosos’

Dalilah Polanco fue apodada 'Lady Nutella' por seguidores de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto:corporate.televisaunivision.com/press/freepik)

¿Es la nueva versión de ‘Lady Mango’? Dalilah Polanco recibió un nuevo apodo puesto por el público de La Casa de los Famosos México, que la compararon con Mariana Echeverría, participante de la temporada anterior.

El sobrenombre surgió luego de la séptima gala de nominados de LCDLF México 2025, cuando la actriz de La Familia P.Luche fue cuestionada por uno de sus compañeros acerca de por qué escondía la Nutella.

Dalilah Polanco escondió comida en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó con Dalilah Polanco en ‘La Casa de los Famosos México’?

La nueva polémica del reality show comenzó cuando Elaine Haro descubrió el escondite que usaba Dalilah Polanco, luego de su caída, para guardar comida, particularmente la crema de avellanas.

Ella estaba en el vestidor junto con Shiky Clement y ‘El Guana’, líder de la semana 7 de La Casa de los Famosos México, cuando le pidió al actor de teatro que la ayudara a bajar dos frascos de Nutella que guardó detrás de su ropa.

“No se la merecen, la embarraron por donde sea, hasta en el baño (...) pero creo que Elaine sabe quién lo hizo, entonces necesito cambiarlas de lugar”, dijo la actriz.

‘El Guana’ la desmintió y le dijo que lo embarrado fueron otros chocolates que recibieron en una dinámica. “Ah, entonces no fue Nutella, bueno, ya se las chi#gue”, contestó Polanco, quien le dijo a su compañero que la escondería en un nuevo sitio.

“Si yo me voy, ahí te la dejo para que tengas crema de avellanas”, finalizó con el tema. En ese momento llegó Mar Contreras y dejaron el frasco debajo de prendas de ropa.

En la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México se vio como las llevaron al cajón de ‘El Guana’, y no le comentaron a nadie más.

El momento se difundió en redes sociales donde la apodaron ‘Lady Nutella’ y la compararon con los actos de Mariana Echeverría en contra de Briggitte Bozzo en la edición anterior del reality show, cuando en una fiesta le escondió un mango a pesar de que era su cumpleaños.

Cabe destacar que ella también guardó bolsas de café debajo de su cama a escondidas, el cual le regaló Ninel Conde antes de su salida. Sin embargo, solo lo utilizó cuando el presupuesto no alcanzó para comprar un frasco nuevo.

Esto ocurre luego de otra polémica en el programa de TV luego de que Alexis Ayala encaró a Dalilah Polanco en la cena de nominados, donde aseguró que estuvo en bancarrota y pensó en quitarse la vida a consecuencia de sus problemas.

¿Quiénes son los nominados de la semana 7 en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

En la semana 7 del reality show, solo uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 2025 (sin contar al líder que tiene inmunidad), quedó fuera de riesgo de convertirse en el siguiente eliminado de la competencia.

La placa de nominados se conformó de la siguiente manera:

Elaine Haro con 10 puntos

Shiky Clement con 7 puntos

Aarón Mercury con 6 puntos

Aldo de Nigris con 6 puntos

Abelito con 5 puntos

Alexis Ayala con 5 puntos

Dalilah Polanco con 5 puntos

Quien quedó fuera de riesgo de salir el domingo 14 de septiembre fue Mar Contreras.