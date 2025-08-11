‘Trabajar con Derbez era estresante, había que repetir’: Dalilah Polanco sobre ‘La Familia P. Luche’

Dalilah Polanco, participante de La Casa de los Famosos México, estuvo vinculada con Eugenio Derbez no solo por mantener un romance con él, también porque participó en el programa La Familia P. Luche.

El personaje de la actriz dentro de la producción de comedia era el de Martina, amiga de Federica, interpretada por Consuelo Duval.

Polanco reveló detalles de cuando conoció a Eugenio Derbez y cómo era trabajar con él en La Familia P. Luche, donde pedía que se repitieran las escenas porque no salían y eso “era muy estresante”.

Eugenio Derbez interpretó a Ludovico en 'La Familia P.Luche'. (Foto Especial/Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Dalilah Polanco acerca de trabajar con Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco inició una relación laboral con Eugenio en el programa XH Derbez, pero fue hasta La Familia P Luche cuando trabajó más de cerca con el actor.

La participante de La Casa de los Famosos México 2025 consideró que las grabaciones del programa de TV eran difíciles debido a las exigencias del esposo de Alessandra Rosaldo.

“Tiene la fórmula matemática de cómo hacer funcionar el show, él veía la escena en su cabeza y así querían que fueran de esa manera exacta, a veces se repetían una y otra vez, algunos días solo se hacían tres escenas en todo el día porque no salían como él las quería”, contó en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado en 2021.

A pesar de ello, la convivencia entre el reparto de la producción de comedia aligeraba las grabaciones porque se divertían en el set.

“Aunque había días terribles, cansados, pero con mucha diversión, me la pasé muy bien (...) era un grupo increíble, ya hicimos una gran familia, hablábamos de todo en los camerinos”.

Consuelo Duval era una de las protagonistas de La Familia P. Luche y Dalilah Polanco aseguró que ella era de las pocas en el elenco que podía replicar casi a la perfección las solicitudes del papá de Aislinn Derbez porque era “una extraordinaria artista”.

Finalmente, la actriz contó que era difícil grabar con el vestuario puesto debido al calor que hacía en el set.

“Era aterrador porque estamos bajo lámparas, focos y muchas luces, yo era de las más afortunadas porque yo usaba ropa chiquita, pero otros traían trajes completos y la pasamos tremendamente mal”.

Dalilah Polanco fue pareja de Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue la relación de Eugenio Derbez con Dalilah Polanco?

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez se conocieron en la década de los 80 en la grabación del programa Anabel, producido por Enrique Segoviano.

“Lo conocí 15 años antes de que iniciara nuestra relación, cuando tuvo a su primera niña, que se llama Aislinn, luego llegó el segundo escuincle que es Vadhir, primero éramos compas, yo nunca pensé en tener algo con él en ese momento”, contó dentro de La Casa de los Famosos México cuando fue a la suite del líder con Ninel Conde.

Polanco contó en la entrevista con Yordi que en su romance con Derbez hubo presión mediática desde principio a fin, algo que consideró “complicado”.

“No dejamos a nuestras parejas por el otro cuando empezamos a salir (...) Me dolió muchísimo, cañón, hubo mucha prensa y medios que hicieron polémica y ruideros, fue algo muy fuerte (...) tardé meses en superarlo, escuchaba a la gente decir que era ‘la de Derbez’, me molestaba mucho”.

Y aunque ella consideró que el romance fue difícil, finalmente agradeció por los aprendizajes que tuvo junto al productor mexicano.

“Fue una relación difícil, de mucho aprendizaje, había muchas responsabilidades porque era actor, director o productor, yo necesitaba estar a la altura de una sombra muy grande y estar abajo de ella es maravilloso, pero también oculto”.