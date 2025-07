Eugenio Derbez responde si encerraba a Sammy en un hotel: ‘Le dábamos un lugar para quedarse’

Furcio señaló a Eugenio Derbez por presuntamente maltratar a Sammy cuando trabajó con él en diferentes producciones y el comediante reaccionó molesto por esas declaraciones.

Sammy, quien murió en 2021, participó junto al protagonista de La Familia P. Luche en la película No se aceptan devoluciones y en sketchs de XH Derbez junto a Miguel Luis, donde hacían entrevistas a personas en la calle.

Así surgió la relación entre él y Eugenio Derbez, que se mantuvo hasta el fallecimiento del cómico y ahora el papá de Aislinn fue señalado por encerrar a Samuel Pérez antes de las grabaciones.

Sammy (izquierda) trabajó en diferentes programas de TV, como 'Vecinos'. (Foto: Miguel Dimayuga/Cuartoscuro) (Miguel Dimayuga)

¿Qué dijo Eugenio Derbez de las acusaciones de Furcio por maltrato a Sammy?

El actor Eugenio Derbez concedió una entrevista para diferentes medios para aclarar la polémica que lo rodea tras los señalamientos de Furcio por mantener encerrado a Sammy en un camerino antes de las grabaciones.

“Solamente le dábamos un lugar donde quedarse, y que digan que eso es tenerlo encerrado, pues no, estaba en un hotel y era todo lo que hacíamos con él, me entrevistan por eso, con tantos años de conocerme saben que soy buena persona, ya me conocen, no les voy a decir nada al respecto”, declaró en un video compartido por Ventaneando este miércoles.

Entre los señalamientos de Furcio, estaba que el esposo de Alessandra Rosaldo no apoyó económicamente a la familia durante la hospitalización y para los servicios funerarios de Sammy, quien murió tras contagiarse de Covid.

“Pueden hablar con su familia y ellos les van a decir quién pagó para que Sammy estuviera en sus últimos días, en el hospital, quien pagó los abogados que se necesitaron, incluso con la clínica y ellos les dicen quién se encargó”.

Eugenio Derbez consideró las declaraciones de Furcio en su contra por no “tratar bien” a Samuel Pérez son para viralizar las entrevistas porque seguramente “les pagan por likes”.

Finalmente, el intérprete del Lonje Moco, justificó a los elementos de seguridad de Salma Hayek en su visita a México, quienes empujaron a diferentes reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Yo la entiendo porque si se acercan con ganas de hacer chisme, entonces es un poco molesto porque sacan chisme donde no existe, porque uno trabaja para ustedes y para el público”.

Eugenio Derbez respondió a las declaraciones en su contra por un presunto maltrato a Sammy. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién era Sammy, comediante que murió en 2021 tras padecer Covid?

Sammy comenzó su carrera como comediante en 1993 cuando participó en El Calabozo y tuvo una breve aparición en el programa de Chespirito llamado La hermana de maruja.

Eugenio Derbez ‘descubrió’ a Sammy en 1997 y lo invitó a colaborar en diferentes secciones de Derbez en cuando.

En 2002 debutó junto a Miguel Luis en XH Derbez, y se mantuvo en programas de comedia, siendo el último La Cantina del Tunco Manclovich (en 2018), donde el titular era Israel Jaitovich.

El comediante murió en 2021 a consecuencia de un paro cardiovascular luego de estar hospitalizado por Covid-19.