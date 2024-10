¿Cuál es la mejor forma de bajar de peso? Un nutriólogo nos da 4 consejos

Ya sea por salud, para ‘entrar’ en el vestido o traje ideal, o simplemente para sentirse mejor, algunas personas buscan diversas opciones de dietas para bajar de peso.

Con la influencia de las redes sociales, cada vez es más común escuchar sobre diferentes tipos de alimentación como la dieta mediterránea, el ayuno intermitente, la dieta keto e incluso se comentan los beneficios del caldo de huesos que consume Belinda, o bien, los efectos de tés como el de cáscara de piña.

¿Qué debo eliminar para bajar de peso?

Lo cierto es que, desde la tortilla hasta el pollo, cualquier alimento que consumimos es una fuente de nutrimentos que aportan energía a nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente, por lo que no existe una ‘receta’ mágica que por sí misma ayude a bajar de peso, explica el nutriólogo Alan Carballo en entrevista con El Financiero.

“La nutrición es un proceso biológico involuntario que tiene como objetivo proveernos de energía y cumplir con los roles metabólicos de nuestro organismo, entonces establecer una pócima mágica o una receta de ciertos alimentos en un orden, o solamente usar ciertos alimentos, pues no, ya que los alimentos cumplen con ciertas características que es lo que les da su esencia”, explicó.

Durante años se ha difundido la idea de que la tortilla hace subir de peso. (Foto: Especial).

Alan Carballo señaló que, en ocasiones, las personas no acuden con un nutriólogo debido a mensajes sensacionalistas erróneos en contra de alimentos como la tortilla, el frijol y arroz, que son la base de la gastronomía mexicana, lo que complica el acceso a educación sobre la alimentación, aunado a las vivencias particulares que atraviesa cada individuo.

“La gente no va a querer ir con un nutriólogo porque, además, un producto del Cosco vale con lo que se come toda una semana o dos, que además tiene hijos, tiene otras responsabilidades. Entonces no tienen tiempo para estar haciendo cinco, seis, siete comidas al día, que además no son necesarias. Yo creo que nosotros (como especialistas) tendríamos que empezar a hacer una labor mucho más atinada por llevar esta información con la gente”.

No hay pociones mágicas para bajar de peso. (Foto: Especial)

¿Cómo bajar de peso?

El especialista señala que existe un problema de entendimiento sobre bajar de peso, pues lo que las personas desean realmente es cambiar su composición corporal y señaló que, más allá de un menú establecido por un nutriólogo, se requiere de un cambio de hábitos.

Haz ejercicio

“La solución que le están buscando a perder peso no es dejar de comer, la solución es aprender a tener buenos hábitos, y eso empieza desde entender que el peso tiene composición. La gente no quiere bajar de peso, si la gente quisiera bajar de peso, que se corte una pierna, o sea, la gente lo que quiere es bajar porcentaje de grasa y eso se hace más allá de una de un plan de alimentación, se hace moviéndose”, detalló Alan Carballo.

Aunque los buenos hábitos podrían significar para algunos un gran cambio, el entrenador deportivo aseguró que se puede comenzar con pequeñas acciones:

“En el tema del cambio de hábitos pareciera que, de pronto, tenemos que irnos a dormir y al momento de despertar vamos a ser personas completamente renovadas, distintas y no. O sea, un hábito de salir a caminar, puede ser literalmente ir a la puerta de la entrada de tu casa, y el día de mañana salir de esa puerta y luego caminar media cuadra, luego una cuadra, y luego en lo que caminé dos cuadras me encontré con un estudio ahí de entre funcional o bicicleta o algún tipo de actividad”.

Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios le dará un impulso a tu salud. (Shutterstock)

No te excedas los fines de semana

Alan Carballo explicó que una porción de pan o un chocolate no es un obstáculo para obtener resultados físicos cuando se lleva un plan alimenticio; sin embargo, expuso que el problema viene cuando las personas llevan el menú de lunes a viernes y los fines de semana caen en los excesos con alimentos o bebidas alcohólicas, lo que dificulta aún más el proceso para alcanzar una meta respecto a sus cambios físicos.

“La gente está dispuesta a cumplir todo lo que sea el proceso del lunes a viernes, pero el sábado y domingo dime que no puedo consumir alcohol y ya no me gustó. El problema viene a ser el descontrol de probablemente el fin de semana o, en general, por estos momentos donde ya ‘me lo merezco’ entre comillas”.

Por ello, remarcó la importancia de identificar los problemas y el entorno en el que se desenvuelve cada persona para guiar de mejor manera a las personas y que logren un cambio de hábitos.

“Es algo que se debe de guiar, pero es necesario que la gente pueda empezar con ser consciente, o sea, no hacer una distinción entre su semana y su fin de semana, si no ser conscientes de cómo se ve su plato, de lunes a viernes para que trate de consumirlo en fin de semana, en restaurantes, en vacaciones. Ser conscientes sobre sus alimentos para que puedan identificar ese tipo de decisiones y tomarlas cuando las circunstancias lo requieran”.

¿Pizza o ensalada? Ser conscientes sobre los beneficios que aportan los alimentos nos ayudará a tomar mejores decisiones sobre lo que vamos a consumir. (Shutterstock)

Evita alimentos ultraprocesados

Los alimentos empaquetados resultan muy prácticos en cualquier momento; sin embargo, la Secretaría de Salud señala que el consumo en exceso de productos como refrescos, jugos, leches saborizadas, galletas, pasteles, aderezos, papas fritas, caramelos o cereales pueden provocar padecimientos como obesidad, hipertensión y diabetes.

Ante esto, el especialista señala la importancia de adquirir alimentos naturales, de origen animal o vegetal, además de aprender a leer y entender el nuevo etiquetado de los productos: “Compra alimentos que no tengan etiqueta, busca huevo o pasta a granel, avena, quesos, lo menos que necesites de ultraprocesados”.

“Este etiquetado de los sellos negros es muy bueno a nivel reforma porque obligó a muchas marcas a reformular sus productos porque nosotros solamente vemos los sellos, pero estos implican muchas cosas para las empresas, desde publicidad hasta multas”.

No obstante, el experto considera que esto no siempre es muy claro: “Yo trabajo con deportistas, con gente físicamente activa en donde necesitamos estrategias de hidratación con glucosa, con sodio como el Gatorade y tienen sellos”.

El etiquetado de sellos negros puede ser una forma de guía. (Cuartoscuro)

Sé responsable con el proceso

Generar hábitos saludables no debe ser tedioso ni complicado, pero debe tomarse con responsabilidad si realmente se busca lograr cambios físicos o en la salud, por lo que el especialista hace un llamado a ser conscientes sobre lo que consumimos.

“Vamos (con un nutriólogo) por una guía, la persona que está en frente de nosotros no es ni mago, ni cirujano, ni nada por el estilo, nos va a dar una serie de pautas, de educación que nos va a permitir cambiar, pero si yo no tomo esa responsabilidad de mi proceso nada va a cambiar”.