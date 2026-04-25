Julio Preciado explica por qué fue hospitalizado tras ponerse un suero: ‘El pulmón había colapsado’

Julio Preciado relató que llegó al hospital en condiciones críticas, con niveles muy bajos de oxigenación, poco después de ingerir un suero para rehidratarse. [Fotografía. Cuartoscuro]

El cantante y exintegrante de la Banda El Recodo, Julio Preciado, reveló que sufrió recientemente una complicación grave de salud después de aplicarse un suero por su cuenta, lo que derivó en una neumonía que lo llevó de emergencia al hospital.

El cantante explicó que el problema comenzó tras intentar rehidratarse luego de una diarrea. Señaló que decidió colocarse el suero sin supervisión médica, con la intención de recuperarse rápidamente y continuar con sus actividades. Sin embargo, su organismo no procesó el líquido de forma adecuada.

“Me puse un suero, me había pegado una diarrea increíble. Entonces, según yo, para rehidratarme. […] Toda la tarde la pasé bien. El problema está que mi cuerpo no desechó el agua y todo el agua se fue al pulmón derecho”.

Tras la aplicación del suero, el intérprete continuó con su rutina. Realizó grabaciones y se trasladó entre distintos puntos para cumplir compromisos, pero poco después comenzó a presentar molestias. La respiración se volvió cada vez más difícil y la sensación de falta de aire aumentó con el paso de las horas.

Julio Preciado, quien hace poco tuvo una pelea con un empleado de Volaris, relató que el esfuerzo físico que realizó durante esas actividades agravó su estado, ya que el líquido acumulado comenzó a afectar de forma directa su capacidad pulmonar. La situación evolucionó rápidamente hasta convertirse en una emergencia.

Ante el deterioro, decidió trasladarse por su cuenta a un hospital. En ese momento ya presentaba signos de insuficiencia respiratoria, lo que lo obligó a recibir atención médica inmediata.

En su testimonio, el intérprete de ‘Como este loco’ señaló que llegó al hospital en condiciones críticas, con niveles muy bajos de oxigenación, lo que evidenció el riesgo en el que se encontraba y la gravedad del cuadro provocado por la acumulación de líquido en el pulmón.

Próximamente, Julio Preciado empezará una gira de conciertos para darle fin a su carrera musical. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo fue el tratamiento médico que recibió Julio Preciado?

El excantante de la Banda El Recodo detalló que al ingresar al hospital requirió apoyo respiratorio debido al colapso pulmonar provocado por la acumulación de líquido. “Llegué saturando 50… el pulmón había colapsado por el agua”, relató.

Ante la gravedad del cuadro, el tratamiento se enfocó en eliminar el exceso de líquido de su organismo. Para ello, los especialistas le administraron medicamentos diuréticos y colocaron una sonda. “En hora y media arrojé casi dos litros de agua”, explicó el cantante al referirse a la respuesta de su cuerpo tras la intervención médica.

El procedimiento permitió que su condición mejorara en pocas horas, ya que el retiro del líquido redujo la presión en el pulmón y facilitó la respiración. Posteriormente, permaneció en observación mientras se realizaban estudios para verificar el estado de otros órganos.

Los médicos evaluaron su función renal y cardiaca sin detectar afectaciones mayores, lo que contribuyó a su recuperación. De acuerdo con su relato, la mejoría fue notable tras la intervención médica.

El episodio que vivió Julio Preciado remite a los recientes casos registrados en Sonora, donde 6 personas murieron tras la aplicación de sueros vitaminados; el hecho es investigado por la fiscalía estatal y por autoridades sanitarias.

¿Qué sabemos del retiro de los escenarios de Julio Preciado?

A finales de 2025, el cantante Julio Preciado anunció su retiro de los escenarios, el cual se llevará a cabo de forma gradual mediante una gira de despedida que contempla presentaciones en México y Estados Unidos. Dichos conciertos comenzarán a partir de agosto de 2026 y hasta algún punto de 2027.

El cantante explicó en distintas declaraciones que su decisión responde a un cierre de ciclo tras más de 40 años de trayectoria, con la intención de dejar los escenarios en plenitud física y vocal, sin esperar a que su estado de salud limite su actividad.

Julio Preciado señaló que el retiro no será inmediato, sino progresivo, con una serie de conciertos que marcarán su despedida ante el público. Esta etapa incluye presentaciones especiales y colaboraciones con otros artistas dentro del regional mexicano.

Pese al episodio de salud, el cantante mantiene actividad profesional y adelantó que continuará con presentaciones en distintos puntos, como Puerto Vallarta, Los Ángeles y Veracruz.

Además, Julio Preciado afirmó que realizará presentaciones en dueto con Marco Antonio Solís y Elías Medina, y que próximamente trabajará en un proyecto infantil.