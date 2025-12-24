La historia de Costa Coffee, la cafetería de Coca-Cola que abrió su primera sucursal en México

La cadena británica Costa Coffee abrió su primera sucursal en Polanco, Ciudad de México, con lo que inició operaciones en el país y se sumó al mercado local de cafeterías.

La apertura marca la llegada física de la marca al territorio mexicano, de acuerdo con información institucional de la propia empresa, y ya piensan en una segunda sucursal en Mundo E.

Costa Coffee: El origen de la nueva cafetería en México

La historia de Costa Coffee comenzó en 1971, cuando los hermanos Sergio y Bruno Costa llegaron a Londres con la intención de convertir el café de alta calidad en parte de la vida cotidiana. La operación inició con un pequeño tostador instalado en Fenchurch Street, desde donde los fundadores se enfocaron en perfeccionar cada etapa del proceso.

Ese trabajo derivó en un largo periodo de pruebas hasta definir una mezcla que cumpliera con sus estándares. Tras más de 112 intentos, los hermanos crearon Mocha Italia, hoy conocida como la Signature Blend de Costa Coffee y aún vigente como base de su propuesta cafetera.

El crecimiento de la demanda impulsó a Costa Coffee a ampliar su capacidad productiva en 1978, cuando trasladó su operación a Old Paradise Street, en Lambeth, al sur de Londres. Desde ese punto, la empresa comenzó a producir y distribuir su mezcla exclusiva a distintos establecimientos de la ciudad.

Durante esa etapa, los propios fundadores realizaban entregas de café utilizando taxis londinenses, un detalle que forma parte del relato histórico de la marca.

En 1981, Costa Coffee dio un paso clave con la apertura de su primera tienda en Vauxhall Bridge Road. En ese espacio, la marca se convirtió en uno de los primeros proveedores en Londres en servir espresso y cappuccino en tazas de porcelana, con el objetivo de mejorar la experiencia de consumo.

A partir de ese momento, las tiendas comenzaron a multiplicarse en distintas ubicaciones de la ciudad.

Uno de los pilares de Costa Coffee es su proceso de selección de granos. De acuerdo con información institucional, menos del 5% de los granos de café en el mundo cumplen con los estándares necesarios para integrarse a su oferta.

La Signature Blend combina granos Arábica y Robusta, tostados durante un mínimo de 18 minutos, para preservar un perfil de sabor rico, suave y equilibrado.

Además, presumen que los baristas de Costa Coffee reciben alrededor de 100 horas de entrenamiento, con el objetivo de garantizar consistencia en cada bebida.

Costa Coffee bajo el portafolio de Coca-Cola

Costa Coffee forma parte del portafolio de The Coca-Cola Company, que adquirió la cadena en 2018 como parte de su estrategia en el segmento de bebidas calientes.

La marca cuenta con presencia internacional y una red de cafeterías y productos para consumo en casa. La apertura de su primera sucursal marca el inicio de operaciones de la cadena en México.

Precios de productos Costa Coffee en México

Además de su operación en cafeterías, Costa Coffee comercializa productos para consumo en casa en el mercado mexicano. Estos son los precios de la tienda Coca-Cola en tu Hogar: