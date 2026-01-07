‘¿Debía quedarme callada?’ Sandra Cuevas responde a amenazas de muerte durante transmisión en vivo

Tras recibir amenazas de muerte en plena transmisión en vivo, Sandra Cuevas respondió y ‘se defendió’ de los comentarios, lo que le llevó a una serie de críticas.

Los hechos ocurrieron en días recientes, mientras la exalcaldesa de Cuauhtémoc transmitía en vivo y recibió un comentario amenazante sobre que iba a “terminar en bolsas”, es decir, que la iban a asesinar y sus restos iban a ser guardados así.

“Es más fácil que termines en bolsas tú que yo. Así que deja de amenazas, y cuando amenaces hazlo de frente”, fue la primera respuesta de Sandra Cuevas, quien recientemente recomendó un restaurante con obras de Picasso y desde hace meses anunció un conglomerado de empresas llamado Diamond Group, desde dulcerías hasta una galería de arte.

Segundos después corrigió su comentario, y en vez de decirle a la persona que la amenazara, mejor “haga las cosas”, en referencia a las amenazas de muerte.

“Vamos a bloquearlo, porque son de esos sañadores que se creen sicarios de sicarios y pura risa que dan”, comunicó Sandra Cuevas, ligada a relaciones románticas con el hijo de un gobernador, en la transmisión.

Las críticas llegaron tras sus comentarios, e incluso hubo quienes aseguraron que era ella quien amenazaba de muerte al usuario en redes sociales; sin embargo, Sandra Cuevas respondió que no tenía nada de malo que se defendiera.

Esto dijo Sandra Cuevas tras recibir amenazas de muerte en transmisión en vivo

A través de su cuenta de X, Sandra Cuevas justificó su respuesta, que calificaron como una amenaza al usuario que le dijo que la iba a dejar “en bolsas”, en referencia a que la iban a matar.

"No se trata de caer bien o mal, se trata de que seas responsable y honesto con tus publicaciones. Respondí a una amenaza que me hicieron a mí la cual decía textualmente: ‘Vas aparecer en bolsas’. ¿Debía quedarme callada?“, justificó ante un periodista Sandra Cuevas en X, donde también compartió su visita a la panadería La Ideal.

En otras publicaciones de medios de comunicación sobre lo ocurrido, Sandra Cuevas, vínculada sentimentalmente con integrantes de la Unión Tepito, volvió a cuestionar la crítica hacia ella, que fue quien recibió las amenazas de muerte.

“¿Y qué quieren, que deje que me maten?“, cuestionó.