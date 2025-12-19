Trump complica aún más la entrada de personas a EU: Suspende la lotería de Green Cards

Donald Trump ha endurecido las medidas en contra de las personas migrantes y extranjeras.

La administración Trump está deteniendo el programa de lotería de visas verdes de Estados Unidos, que, según dijo, fue utilizado por el sospechoso del tiroteo y asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en la Universidad de Brown.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en X que está pidiendo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que pause la lotería, oficialmente conocida como Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes.

Las autoridades identificaron previamente al tirador como Claudio Manuel Neves Valente, un portugués de 48 años, exalumno de Brown. Noem afirmó que obtuvo la residencia permanente a través del programa de lotería en 2017.

Su cuerpo fue encontrado el jueves tras un aparente suicidio, días después de que dos estudiantes murieran en el tiroteo que también dejó heridos a otros nueve en el campus de Brown en Providence, Rhode Island. Las autoridades también vincularon a Valente con la muerte de Nuno Loureiro, del MIT, en un suburbio de Boston a unos 80 kilómetros de distancia. Valente estudió física en Brown a principios de la década de 2000 y también asistió a la misma universidad en Lisboa que Loureiro.

“Este individuo atroz nunca debería haber sido permitido en nuestro país”, dijo Noem en la publicación, y agregó que la pausa “garantizará que ningún otro estadounidense sea perjudicado por este desastroso programa”.

El Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, creado por ley del Congreso en 1990, otorga anualmente hasta 55,000 visas de inmigrante mediante un sorteo aleatorio para personas de países con tasas de inmigración históricamente bajas a Estados Unidos. La mayoría de las visas se otorgan anualmente a extranjeros de África, según datos del Departamento de Estado.

Para la lotería de 2026, se seleccionaron aproximadamente 129.500 personas, incluyendo solicitantes, sus cónyuges e hijos, según el Departamento de Estado. Fueron seleccionadas al azar entre más de 20,8 millones de solicitudes cualificadas presentadas durante un período de solicitud que se extendió de octubre a noviembre de 2024.

En 2023, el año de datos más reciente disponible, un total de casi 1.2 millones de personas recibieron tarjetas verdes en los EU, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Trump ha buscado desde hace tiempo limitar el programa de lotería, desde su primer mandato. Si bien su prohibición inicial de viajes dirigida a varios países de mayoría musulmana no abordó directamente la lotería, impidió que muchos candidatos de esos países pudieran participar en el programa.

La administración enfrentó múltiples desafíos legales, incluyendo demandas de los beneficiarios de visas de diversidad afectados. En un caso, un juez federal ordenó en 2020 al gobierno reanudar la emisión de visas a los ganadores de lotería afectados por la prohibición.

En un caso separado, un tribunal federal anuló en 2022 una norma de la era Trump que exigía que los solicitantes tuvieran un pasaporte válido solo para participar en la lotería.

Sin embargo, la última medida del gobierno forma parte de una ofensiva mucho más amplia contra la inmigración, a menudo en respuesta a la violencia que su administración atribuye a políticas laxas.

La administración Trump había tomado medidas drásticas contra la inmigración, principalmente desde países en desarrollo, después de que un ciudadano afgano fuera sospechoso de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington.

También decidió agregar una tarifa de solicitud de 100.000 dólares para las visas H-1B, a menudo utilizadas por el sector tecnológico, y planteó la posibilidad de verificar años de historial en las redes sociales de los turistas que desean visitar Estados Unidos.

Durante su campaña, Trump se comprometió a llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Agentes de la Patrulla Fronteriza han estado activos en ciudades como Chicago y Los Ángeles. El gobierno también avanza con planes para ampliar drásticamente la capacidad de detención de inmigrantes, utilizando potencialmente hasta dos docenas de megacentros de almacenamiento en todo el país.