‘Hay un tirador activo’: Reportan múltiples heridos tras balacera en Universidad Brown en EU

La Universidad de Brown anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar. (AP).

La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, Estados Unidos, según el sistema de alertas de la escuela. Las autoridades policiales dijeron que había múltiples víctimas de disparos.

Las autoridades dijeron inicialmente que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechoso.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Las autoridades aún recopilaban información de la escena activa, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro, con aproximadamente 7 mil 300 estudiantes de pregrado y poco más de 3 mil de posgrados, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.

Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaran en vehículos porque el área seguía siendo una escena activa.

Agentes con armas de asalto y vehículos de emergencia llenaban muchas de las calles que rodean la escuela de ingeniería.

¿Cómo informó la Universidad Brown sobre el tiroteo a sus alumnos?

“Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”, avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

“La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, dijo.

La universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

El centro de estudios está coordinándose con “múltiples agencias policiales en el lugar”.

“Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse”, añadió la Universidad Brown.

La primera alerta fue enviada cerca de las 17:00 horas local.

Con información de AP y EFE.