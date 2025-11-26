Tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca: Mueren los dos Guardias Nacionales que fueron heridos

El Departamento de Policía Metropolitana declaró que estaba respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información. AP

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron este miércoles tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lamentó el ataque a los guardias nacionales que estaban cerca del recinto del presidente Donald Trump.

“DHS está trabajando con la policía local para recopilar más información”, indicó en redes sociales.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

¿Qué pasó cerca de la Casa Blanca?

Se vieron vehículos de emergencia respondiendo a la zona. La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca.

Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había sido baleado.

El Departamento de Policía Metropolitana declaró que estaba respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban monitoreando activamente la situación.

El presidente Donald Trump estaba en su campo de golf en West Palm Beach cuando ocurrió el tiroteo.

Hay un detenido por tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

