Trump ‘toma’ la capital de Estados Unidos: Pone a la policía de Washington bajo su control

Donald Trump advirtió que también podría ordenar que la Guardia Nacional tome el control de las policías de Nueva York o Los Ángeles.

El presidente Donald Trump anunció este lunes 11 de agosto que pondrá al departamento de policía de Washington, la capital de EU, bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para mejorar la seguridad.

Trump prometió nuevas medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en Washington, lo que ha llevado al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles.

Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció este 11 de agosto en redes sociales que la capital del país sería “¡LIBERADA hoy!”. Aseguró que pondría fin a los “días de matar o herir sin piedad a personas inocentes”.

Trump también afirmó que recurriría al Ejército de EU si fuera necesario. “Este no es un territorio extenso”.

“Lo que se necesita son normas y regulaciones, y se necesita a las personas adecuadas para implementarlas”, puntualizó.

¿Por qué Trump tomó el control de la policía de Washington?

Trump citó varios incidentes recientes de alto perfil, como el asesinato de un becario del Congreso de 21 años y la paliza a un miembro del personal de DOGE durante un intento de robo de auto.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington y vamos a recuperar nuestro Capitolio”, declaró.

Trump afirmó que comenzará por Washington, pero que la represión más amplia contra la delincuencia se podría extender a otras urbes principales de EU como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparó el envío de la Guardia a la capital del país con los despliegues en la frontera sur de Estados Unidos y Los Ángeles.

“Trabajaremos en conjunto con toda la policía y las fuerzas del orden federales de Washington”, declaró.

Hegseth añadió que la Guardia Nacional de Washington “inundará las calles de Washington la próxima semana”. También afirmó que el Pentágono estaba “preparado para desplegar otras unidades de la Guardia Nacional y otras unidades especializadas”.