Trabajaba en Amazon y fue militar: Esto sabemos de Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de tiroteo en EU

El atacante de guardias en la Casa Blanca fue integrante del Ejército en Afganistán y colaboró con la CIA.

“No puedo creer que haya hecho eso”, expresó un familiar de Rahmanullah Lakanwal al enterarse que él es el presunto responsable del tiroteo contra dos guardias nacionales de Estados Unidos el miércoles 26 de noviembre.

El hombre, quien actualmente está hospitalizado, habría atacado a balazos a los guardias cerca de la Casa Blanca, en un hecho que fue condenado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que incrementarán los controles migratorios y tachó el tiroteo como un acto de “terrorismo”.

Las autoridades lo señalaron como un “pistolero solitario”, quien sorprendió a los agentes cuando doblaban cerca de la plaza Ferragut. Los guardias nacionales tuvieron poco tiempo para reaccionar tras el ataque, y fueron sus compañeros quienes abrieron fuego contra Rahmanullah Lakanwal, quien está hospitalizado y tiene heridas que no ponen en riesgo su vida

Sin embargo, detrás de su llegada a Estados Unidos hay una historia militar que narraron personas cercanas a él, además de que la motivación para realizar un ataque de este tipo es una incógnita.

Qué sabemos de Rahmanullah Lakanwal

Rahmanullah Lakanwal es un hombre de 29 años de edad, señalado de ser el presunto atacante de dos elementos de la Guardia Nacional en Estados Unidos, quienes están heridos de gravedad.

Uno de sus familiares dijo a medios de comunicación estadounidenses como NBC que sirvió para el Ejército de Afganistán, su país de procedencia, durante 10 años, donde estuvo en una base militar en Kandahar.

Además, en ese periodo trabajó acompañado de las tropas estadounidenses, y su arribo a Estados Unidos en 2021 fue cinco meses después de que el presidente Joe Biden anunciara la retirada de sus tropas de Afganistán.

También se tiene registo de que colaboró con la CIA, debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

El director de la CIA, John Ratcliffe, indicó en una declaración a Fox News que la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) justificó llevar a Lakanwal a Estados Unidos en septiembre de 2021, a raíz de la retirada de Washington de Afganistán, “debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA”, como integrante de dicha fuerza asociada.

Ese trabajo “terminó poco después de la caótica evacuación”, añadió.

Uno de sus familiares entrevistados, consternado por el ataque que cometió a policías estadounidenses, aseguró que ellos estaban en la mira del Talibán en Afganistán, por lo que desconocía las motivaciones para realizar un ataque armado en Estados Unidos contra guardias nacionales, siendo que fueron sus aliados antes de que los talibanes volvieran a tomar el control del país.

Rahmanullah Lakanwal vivía en Bellingham, Washington, con su esposa y cinco hijos, además de que trabajaba para Amazon y Amazon Flex, que es un servicio en el que las personas pueden ganar dinero entregando paquetes desde su propio auto.

Su arribo a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 sirvió para que la administración de Donald Trump le diera ‘un llegue’ a la de Joe Biden, ya que Kristi Noem, secretaria de Seguridad, aseguró que el hombre “era uno de los muchos migrantes no investigados que ingresaron en libertad condicional masiva a Estados Unidos bajo la operación ‘Allies Welcome’ (Bienvenidos aliados) bajo la administración de Joe Biden, que buscaba apoyar a los afganos vulnerables y a quienes colaboraron con las tropas de Estados Unidos en Afganistán.

“No sé qué pasó... Necesito su ayuda para saber qué pasó”, dijo el familiar de Rahmanullah Lakanwal a medios de comunicación.

Con información de NBC, AP y EFE.