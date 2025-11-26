Rahmanullah Lakanwal es identificado como el presunto atacante de dos guardias cerca de la Casa Blanca

Miembros de la Guardia Nacional cerca de la escena del tiroteo en Washington este miércoles 26 de noviembre.

Las autoridades identificaron al presunto autor del tiroteo que dejó heridos de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. este miércoles, según anunciaron algunos medios estadounidenses citando fuerzas de seguridad.

El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021, según la información de las cadenas CBS y CNN.

Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un “pistolero solitario” por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue directo.

Lakanwal vivía en Bellingham, Washington, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, según una persona familiarizada con la investigación entrevistada por Bloomberg.

El presunto tirador se encuentra bajo custodia con diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, y permanecen en dos centros asistenciales diferentes de la capital estadounidense.

Guardias fueron sorprendidos a dos cuadras de la Casa Blanca

La patrulla estaba doblando una esquina cerca de la Plaza Farragut cuando el atacante abrió fuego, alcanzando a ambos soldados en el intercambio inicial. Los miembros de la Guardia, una mujer y un hombre asignados a un despliegue de alta visibilidad ordenado por el presidente Donald Trump, tuvieron poco tiempo para reaccionar antes de que sus compañeros intervinieran.

Testigos dijeron que el tirador esperó a que la patrulla apareciera y comenzó a disparar, alcanzando primero a la mujer antes de tomar su arma reglamentaria y dispararle al otro guardia. El soldado recibió un impacto en el cuello antes de que otro miembro de la unidad disparara al atacante.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca cerca de una estación del metro. Después de escuchar los disparos, otros soldados en el área corrieron y detuvieron al tirador después de que fue baleado, explicó Jeffrey Carroll, subdirector ejecutivo de la policía de D.C.

Llegó a EU en vuelos autorizados por Biden, acusa Trump

El presidente Donald Trump, quien se encontraba en Florida para el feriado del Día de Acción de Gracias, afirmó que el sospechoso “pagaría un precio muy alto” y ordenó el despliegue de 500 soldados adicionales en la capital del país.

“Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son grandes personas en verdad”, escribió Trump en Truth Social. “Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la oficina de la Presidencia, estamos con ustedes”.

En una conferencia ofrecida esta noche, Trump sostuvo que el sospechoso bajo custodio es un extranjero que ingresó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021, durante la administración de Joe Biden.

“Fue trasladado por la administración Biden en septiembre de 2021 en esos infames vuelos... Su estatus fue extendido bajo la legislación firmada por el presidente Biden”, indicó.

Trump y la justicia en EU chocan por Guardia Nacional

La Guardia Nacional de Estados Unidos se encuentra en el centro de una disputa política y legal desde que el presidente Donald Trump ordenó su despliegue en Washington D.C. y otras ciudades argumentando problemas de seguridad, una medida que un tribunal de la capital rechazó por exceder las facultades presidenciales.

Este mismo miércoles, la administración Trump presentó una moción de emergencia para apelar este fallo y evitar que los integrantes de este cuerpo sean retirados de Washington el próximo 11 de diciembre, la fecha límite dictaminada por la justicia.

Con información de EFE, AP y Bloomberg.