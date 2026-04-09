Hotelería en México crecerá rumbo al Mundial 2026 con más inversión y nuevas habitaciones

De acuerdo con CBRE México, la hotelería se mantiene como una de las inversiones más atractivas dentro del mercado inmobiliario.. (Foto: Cuartoscuro)

El negocio de la hospitalidad en México vivirá la continuidad de la expansión, alimentada por la coyuntura del Mundial FIFA 2026 y la atracción de turistas internacionales que desde 2025 establecieron tarifas récord en los segmentos de lujo y alta gama.

Esta inercia se refleja también en las tasas de ocupación esperadas y la suma de 17 mil nuevos cuartos de hotel en construcción, altamente concentrados en Cancún, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Mazatlán y zonas premium en Ciudad de México (CDMX).

El reporte MarketView sobre Hotelería y Turismo de CBRE México indica que dicha inercia se observó en algunos sondeos recientes como su Reporte del Sentimiento del Inversionista 2026, datos que confirman que la hotelería se mantiene como una de las opciones de inversión más atractivas del mercado inmobiliario del país.

En este sentido, Lyman Daniels, presidente de la firma en México, Colombia y Costa Rica destaca la inercia acentuada por un incremento de 6.1% en la llegada de turistas internacionales en 2025.

A su vez, la tarifa promedio diaria (ADR) creció 6.1% en el segmento de lujo con lo cual llegó a un tope de $336.39 dólares, aunada a una mayor disposición del viajero en el gasto.

Otro fenómeno importante de las tendencias esperadas es la dinámica de construcción y nueva oferta, que ubicó a Cancún y Ciudad de México, como los destinos líderes en construcciones al concentrar 18 y 14 por ciento, respectivamente del total.

En este sentido, distintos grupos han apostado por nuevos mercados para aprovechar el impulso presente del año en curso.

Enrique Calderón, vicepresidente de operaciones en Posadas, coincide en el gran momento que representa y dejará el mundial en la industria, donde adicional a los nuevos proyectos han buscado diversificar con marcas y conceptos, aprovechará continuar presente en el fenómeno de reconversión, las nuevas edificaciones y su ingreso a otros mercados.

Calderón considera que así como la película de James Bond dejó el show de las Catrinas y junto con la Fórmula Uno inciden en los niveles de ocupación en CDMX, igual que la película Coco en Oaxaca; se espera que la celebración del Mundial sea proporcional en cuatro veces, durante las semanas que habrá partidos en México, Guadalajara y Monterrey.

Por ello, “2026 es un año muy importante para la empresa en el crecimiento de propiedades de hoteles y branded residences, aunado a la modernidad, las marcas y el desarrollo del ecosistema digital hacia los huéspedes”, concluye.

El plan de expansión de Posadas en los próximos 3 años, incluye 34 propiedades hoteleras actualmente en construcción, propiedad de inversionistas de diferentes latitudes.