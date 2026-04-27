Detienen a presunto líder del narco en CDMX: Lo agarraron con 130 dosis de cocaína y crystal

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de más de 130 dosis de aparente droga y un arma de fuego corta en la alcaldía Azcapotzalco.

En un comunicado de este lunes 27 de abril, autoridades indicaron que el sujeto ha sido identificado como probable líder de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y la extorsión.

La detención se realizó como parte de las acciones para el combate a delitos de alto impacto en la alcaldía Azcapotzalco. Los hechos ocurrieron en la calle Patanco, en la colonia El Jagüey, donde policías realizaban labores de patrullaje preventivo.

En el lugar, los oficiales observaron a un grupo de sujetos intercambiando envoltorios por dinero en efectivo, por lo que, ante un posible hecho delictivo, les marcaron el alto. Sin embargo, los individuos ignoraron la indicación y huyeron en distintas direcciones.

Luego de una persecución, los uniformados lograron alcanzar a uno de los hombres, a quien le realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial, destacó la SSC.

Durante la inspección, le aseguraron un arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles, medio kilogramo de aparente mariguana a granel, 91 bolsitas con la misma sustancia, 30 envoltorios con posible crystal, 20 dosis de una sustancia similar a la cocaína, así como dinero en efectivo.

El detenido, de 25 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con un cruce de información, el sujeto cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2022.

Asimismo, labores de inteligencia señalan que el detenido presuntamente lidera una célula delictiva generadora de violencia, dedicada a la venta y distribución de narcóticos, así como a la extorsión de comerciantes y transportistas en la zona poniente de la Ciudad de México.