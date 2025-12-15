‘Amenazó con darme un cabezazo’: ‘Turco’ Mohamed y Faitelson protagonizan discusión tras campeonato de Toluca

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca bicampeón, y el periodista David Faitelson tuvieron un encontronazo tras terminar la gran final de la Liga MX, donde los ‘Diablos’ se levantaron de nueva cuenta con al gloria.

La noche del domingo, Toluca se consagró como bicampeón de la Liga MX pero no todo fue felicidad en el Estadio Nemesio Diez, pues los ánimos se encendieron entre el ‘Turco’ y Faitelson.

Tigres se puso en ventaja con un 2-0 para el global. En el segundo tiempo, Mohamed sacudió la banca y logró el empate. Tras la prórroga, se fueron a penales y, tras 24 lanzamientos, Ángel Correa falló y Alexis Vega la mandó a guardar para poner a ‘arder’ el infierno en la ‘Bombonera’.

¿Por qué el ‘Turco’ Mohamed se molestó con David Faitelson?

La molestia de Mohamed hacia David Faitelson inició por una crítica del periodista al trabajo del entrenador. Durante la temporada, alternó a sus porteros: Hugo González y Luis García.

González había sido el titular a lo largo de la Liguilla, pero, tras equivocarse en la ida del Tigres vs. Toluca en el gol de la ventaja para la ‘U’, Mohamed decidió que García jugaría la vuelta.

Faitelson reaccionó desde temprano a esto en redes sociales: “Luis García va como titular esta noche por el Toluca… (...). No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González”, cuestionó.

Tras Toluca consagrarse como bicampeón, Mohamed apareció ante las cámaras de TUDN para ‘retar’ a Faitelson por lo que dijo sobre él y se negó a dar declaraciones para el resto del equipo de la televisora.

“Quiero aclarar una cosa: con Faitelson. Lo veo muy desubicado. Es una mier** eso que voy a decir. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero antes de la transmisión. (...) Que baje y me venga a decir acá, si es que tiene hue***”, expresó molesto Mohamed no sin antes lanzar una ‘mentada de madre’ al resto del equipo.

Posteriormente, videos en redes sociales dejaron ver que Mohamed sí encaró a Faitelson pero no se pudo apreciar qué le dijo el entrenador argentino al periodista en esa conversación.

La mañana de este lunes, Faitelson escribió sobre el tema en redes sociales. Acusó al ‘Turco’ de portarse “majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no”.

Faitelson señaló a la directiva de Toluca de darle ‘complacencia’ al ‘Turco’: “estaba a solo unos metros”, señaló el periodista.

Más tarde, Faitelson volvió a hablar sobre el tema: “Lo único que hizo Antonio Moham

ed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral”, aseguró.

“Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mier**’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mier**”, detalló.