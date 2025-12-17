‘Se hizo una tormenta en un vaso de agua’: FMF reacciona a la polémica en preventa de México vs. Portugal

Fanki ha externado sus disculpas hacia los aficionados y explicaron que fueron víctimas de un sabotaje. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Alcanzaste boletos para la inauguración del Estadio Banorte? La venta de entradas para el partido de México vs. Portugal, que se realizó mediante la plataforma Fanki, fue demasiado caótica e incluso la preventa tuvo que posponerse.

Las quejas contra Fanki se extendieron los días siguientes, en especial luego de que se anunció que los boletos para el partido — en el cual podría jugar Cristiano Ronaldo — se habían agotado por completo.

A días de que finalizó la venta general de entradas, Ivar Sisniega, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló sobre la polémica.

¿Qué dijo la FMF sobre los errores que presentó Fanki?

Los problemas para Fanki iniciaron con el arranque de la preventa, debido a que la página colapsó antes de que se libraran los boletos, al restablecerse los usuarios pasaron horas formados sin éxito, ya que afirmaron que presuntamente la fila virtual era falsa.

Luego de cuatro horas sin que Fanki hablara sobre lo que estaba sucediendo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exigió a la boletera brindar información clara a los aficionados.

Finalmente, Fanki emitió un comunicado — luego de cinco horas sin información— en donde explicaron que la venta de entradas se suspendió y se reactivaría al día siguiente, pues a minutos de iniciar la preventa detectaron actividad sospechosa y optaron por activar los protocolos de seguridad.

La decisión y la lenta respuesta de la boletera generó críticas, las cuales se acrecentaron cuando se volvieron a presentar problemas para acceder a la compra de boletos en la preventa y venta general.

Fanki publicó una disculpa pública después de una fallida preventa del 10 de diciembre para el partido México vs. Portugal. (Cuartoscuro / Fanki / EFE)

Ante ello, Ivar Sisniega explicó que la situación con Fanki no era tan grave como se hizo ver: “En el tema de la boletera, creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, por un día que hubo un problema por ataques cibernéticos, se resolvió al día siguiente”, dijo en una conferencia de prensa.

Aunque durante la venta general hubo quienes afirmaron que la fila virtual no estaba funcionando y otros más reportaron que jamás los dejó ingresar al sistema para hacer la compra, el presidente de la FMF afirmó que no existieron más problemas, además del que se presentó en la preventa.

“Realmente no ha habido problemas, la venta de los boletos para México contra Portugal se ha hecho con toda normalidad”, compartió e indicó que el precio de las entradas fue el adecuado para ver a la Selección Nacional en el Estadio Banorte.

Sabotaje y ataque de ‘bots’: ¿Por qué falló Fanki en la venta de México vs. Portugal?

Ante las quejas, Fanki emitió diversos comunicados, en donde además de disculparse por lo que pasó, comentó que un competidor les envió mensajes antes de que se realizara la preventa de entradas amenazando con sabotearlos.

La plataforma afirma que se trató de un ataque Server-side Template Injection mediante el cual recibieron 3 millones de solicitudes por segundo, todas realizadas por bots, lo que provocó fallas.

Las solicitudes de los bots, más las páginas falsas que intentaban suplantar la identidad de Fanki, provocaron que la plataforma optara por suspender el evento con el objetivo de proteger a los usuarios y sus transacciones.

Fanki se pronuncia ante la fallida preventa del 10 de diciembre (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Fanki).

“Los ataques continuaron el resto de la semana, aunque no volvieron a lograr su objetivo: frenar la venta de boletos”, aseguraron.

Aunque tras la venta de tickets para México vs. Portugal, Fanki aseguró que de ninguno de sus otros eventos la Profeco no había recibido ninguna queja, el panorama cambió en esta ocasión.

Según con información recabada por el diario ESPN, la Procuraduría recibió un total de 22 de denuncias en contra de la plataforma boletera, una de ellas por fraude, debido a que un sitio se hizo pasar por Fanki.