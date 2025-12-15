Fanki acusa sabotaje con bots durante preventa del México vs. Portugal: ‘Un competidor mandó mensajes’

Fanki se pronuncia ante la fallida preventa del 10 de diciembre (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Fanki).

La boletera Fanki se pronunció con relación a la venta de boletos para el México vs. Portugal: revelaron que una competidora los amenazó y saboteó el primer intento de preventa.

El 10 de diciembre estaba prevista la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte de las entradas para el esperado partido en México al que podría asistir Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la gran demanda de boletos hizo que el sitio colapsara y que se suspendiera el inicio de la preventa al siguiente día, 11 de diciembre.

Los boletos para el partido de México vs. Portugal se vendieron en menos de dos horas

De acuerdo con un comunicado de Fanki en Instagram, esto fue un acto de sabotaje realizado por un competidor bajo previos mensajes de amenaza al ofrecer una comisión reducida por boleto, de 15% para los compradores.

“Eso ha hecho que un competidor haya mandado mensajes de que sabotearía la venta de boletos del México-Portugal, lo que logró –el 10 de diciembre– al afectar a un proveedor nuestro de talla internacional", expresaron.

¿Qué pasó con la preventa del México vs. Portugal?

Según detalla Fanki, el sabotaje lo lograron mediante un ataque Server-side Template Injection, con el que explican que llegaron a recibir hasta 3 millones de solicitudes por segundo en el sitio web, realizadas por bots.

Aseguran que estos actos continuaron, sin embargo, únicamente lograron detener la preventa del 10 de diciembre: “Los ataques continuaron el resto de la semana, aunque no volvieron a lograr su objetivo: frenar la venta de boletos”.

Fanki asegura que la preventa del 10 de diciembre fue saboteada por bots

Fanki también presumió que, durante los dos años que ha operado en México, ya cuentan con experiencia en eventos como el beisbol, la Kings y Queens League, lucha libre, futbol mexicano, automovilismo o deportes de combate.

De este modo, han trabajado como eventos como la Super Copa Roshfrans (automovilismo), Mexico Fight League (deportes de combate) y manejan estadios como el Corona (Torreón), Beto Ávila y el Luis ‘Pirata’ Fuentes (ambos en Veracruz).

Antes ya habían tenido su primera experiencia con el México vs. Uruguay del 15 de noviembre, que se jugó en el Estadio Corona (TSM) como parte de la última Fecha FIFA de 2025.

“Hemos realizado en México 378 eventos, acercando a 1.6 millones de aficionados con su deporte y/o evento favorito”, presumen. “De todos estos eventos la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tiene una sola queja de nosotros”, condenaron.

Ante la fallida venta del 10 de diciembre, la Profeco lanzó un mensaje para la boletera: “Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”.

Casi 5 horas después de tratar de realizar la primera preventa del México vs. Portugal, Fanki reportó la detección de supuesta “actividad inusual en el tráfico entrante”, por lo que suspendieron las actividades por ese día.

“En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma", expusieron.

El 11 de diciembre, Fanki anunció que el evento fue un sold out en menos de dos horas. Días después, dieron a conocer que más de un millón de aficionados trataron de comprar un boleto.