Semana 16 de la NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO todos los juegos?

La Semana 16 de la NFL corresponde a la antepenúltima jornada de la temporada regular y presenta escenarios decisivos, con los Chiefs eliminados, tanto en la Conferencia Nacional (NFC) como en la Conferencia Americana (AFC).
Equipos como Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Chicago Bears y San Francisco 49ers llegan obligados a ganar para mantenerse en la pelea por el primer puesto de la NFC y asegurar ventajas rumbo a la postemporada.
En la AFC, la atención se centra en la lucha por los títulos divisionales y los últimos boletos a playoffs, con varios equipos dependiendo de resultados propios y combinaciones en esta recta final del calendario camino al Super Bowl LX.
Thursday Night Football: Rams vs Seahawks, duelo por la cima de la NFC Oeste
La actividad de la semana abre con un Thursday Night Football de alto voltaje entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, ambos con marca de 11-3 y empatados en la cima del Oeste de la NFC. El ganador quedará en una posición privilegiada para encaminarse al título divisional y aspirar al primer sembrado de la conferencia.
El partido también representa una revancha para Seattle, mientras que los Rams llegan respaldados por una racha positiva y una ofensiva que ha sido constante en puntos durante las últimas semanas.
Bears vs Packers: sábado con sabor a clásico divisional
La jornada sabatina presenta un choque con historia en el Norte de la NFC, cuando los Chicago Bears reciban a los Green Bay Packers. Chicago, con récord de 10-4, necesita la victoria para seguir presionando en la pelea por la cima de la conferencia, mientras que Green Bay busca arrebatarle el liderato divisional y relegar a su rival directo.
El antecedente inmediato favorece a los Packers, lo que añade presión a los Bears en un duelo que suele definirse por detalles.
Sunday Night Football adelantado: Broncos vs Jaguars en la AFC
Entre los partidos del domingo, uno de los más atractivos es la visita de los Jacksonville Jaguars a los Denver Broncos, dos de los equipos más encendidos de la AFC. Denver llega ya clasificado a playoffs y con la posibilidad de asegurar el título divisional, mientras que Jacksonville busca extender su racha ganadora y consolidar su regreso a la postemporada.
El contraste entre la defensiva de los Broncos y el momento ofensivo de los Jaguars convierte este encuentro en uno de los imperdibles de la jornada dominical.
Monday Night Football: Colts vs 49ers cierra la Semana 16
La Semana 16 de la NFL concluye con Monday Night Football, cuando los San Francisco 49ers visiten a los Indianapolis Colts. Los gambusinos necesitan un cierre perfecto y una combinación específica de resultados para aspirar al primer lugar de la NFC, escenario que comienza con una victoria como visitantes.
Calendario de la Semana 16 de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver
La antepenúltima semana de la temporada regular se reparte entre jueves, sábado, domingo y lunes, con partidos clave en el camino hacia los playoffs.
Con información de EFE y AP.