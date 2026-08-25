Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, da la bienvenida a cinco mil nuevos estudiantes en CU2

Lilia Cedillo, rectora de la BUAP, dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.

La Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, dio la bienvenida a los cinco mil estudiantes de nuevo ingreso que iniciaron actividades en el ciclo escolar Otoño 2026 en Ciudad Universitaria 2 (CU2).

Los nuevos integrantes de la comunidad universitaria se suman a los cerca de 10 mil estudiantes de los 29 programas académicos que actualmente se imparten en las aulas de este campus.

Durante la jornada de bienvenida, los alumnos conocieron los distintos servicios y programas que integran el sistema de acompañamiento universitario y que estarán disponibles durante su trayectoria académica.

Entre ellos se encuentran las áreas de becas, movilidad académica, apoyo estudiantil, salud psicoemocional y física, cultura y deporte, con las que la institución busca brindar atención integral a sus estudiantes.

Como parte de las actividades, se realizó un desfile por el pasillo principal de CU2, encabezado por la Marching Band Lobos BUAP, acompañado de banderas y banderines del Color Guard BUAP, así como por deportistas de los selectivos universitarios que han destacado en competencias nacionales e internacionales.

La Dirección de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI) también realizó exhibiciones de boxeo, judo, karate, kendo, lucha universitaria, kickboxing, taekwondo y levantamiento de pesas, con la participación de integrantes de los representativos de la Universidad.

La jornada permitió además que los estudiantes convivieran y comenzaran a familiarizarse con el entorno universitario mediante actividades recreativas que incluyeron comida, música y juegos inflables.

Con esta bienvenida, los cinco mil jóvenes de nuevo ingreso comenzaron formalmente su integración a la comunidad de CU2 y a los servicios académicos, deportivos, culturales y de acompañamiento que ofrece la BUAP.