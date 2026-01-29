BUAP abre la puerta a desarrollar su propia inteligencia artificial como en Stanford

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, anunció la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial Especializada, una decisión estratégica que, además de fortalecer el debate ético sobre el uso de la tecnología, abre la posibilidad de que la universidad desarrolle su propia inteligencia artificial, al nivel de instituciones académicas de prestigio internacional.

Durante el Seminario Académico Especializado “IA responsable para nuevas generaciones”, la rectora explicó que esta nueva Agencia no sólo busca analizar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino establecer con claridad para qué se utilizará y bajo qué principios se diseñará, una visión que, señaló, debe distinguir el papel de las universidades públicas frente al avance acelerado de la tecnología.

Cedillo Ramírez destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para formar una generación con pensamiento crítico, creatividad y conciencia social.

“Desde la BUAP estamos convencidos que el liderazgo tecnológico del México de hoy no se construye solo con código, sino con responsabilidad; no sólo con innovación, sino con ética; no sólo con velocidad sino con propósito”, afirmó.

En este contexto, la rectora planteó que la universidad tiene la responsabilidad de formar estudiantes que no se limiten a usar herramientas digitales, sino que sean capaces de pensarlas, cuestionarlas y diseñarlas con valores, especialmente en un entorno donde la inteligencia artificial comienza a influir de manera directa en la vida cotidiana, la educación y la toma de decisiones.

La creación de la Agencia de Inteligencia Artificial Especializada se inscribe en un proceso más amplio que coloca a la BUAP en la antesala de desarrollar un modelo propio de inteligencia artificial o un modelo de lenguaje adaptado a sus necesidades, un camino que ya han recorrido universidades como la Stanford University y la University of California Berkeley, reconocidas por impulsar modelos avanzados desde el ámbito académico.

En México solamente el Tec de Monterrey y la UNAM han comenzado a generar sus propios modelos y adaptaciones, pero aún en experimentación.

Este tipo de desarrollos permitiría a la BUAP fortalecer la soberanía de sus datos, proteger información sensible y generar herramientas especializadas para el análisis de su entorno regional, además de ampliar las capacidades de investigación y docencia en áreas como ciencias de la computación, ingeniería, humanidades y ciencias sociales.

Por su parte, Marcelo García Almaguer, quien estará al frente de la nueva Agencia, subrayó que las nuevas generaciones no sólo heredaron una herramienta tecnológica, sino una responsabilidad histórica sobre su uso. Reconoció además la visión institucional de la rectora al impulsar una iniciativa que mira al futuro y coloca a la BUAP en la conversación global sobre el desarrollo responsable de la inteligencia artificial.