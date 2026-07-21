Lau Styling responde tras polémica contra mexicanos: ‘Siempre será más importante el respeto’

La fashionista argentina Lau Styling respondió a la polémica que generó tras insultar a los mexicanos luego de la final del Mundial 2026, ganada por España. La colaboradora de Flor Vigna lamentó la repercusión que tuvieron sus comentarios.

“Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto”, escribió en un comunicado. “Mi intención nunca fue faltar al respeto a nadie. Respeto profundamente a todas las personas, sin importar su origen, y jamás promovería un mensaje de odio o discriminación”.

Lau asumió la responsabilidad por sus declaraciones y aseguró que, en adelante, tendrá más cuidado al opinar sobre temas deportivos. “El futbol puede generar pasión y opiniones distintas, pero siempre será más importante el respeto entre las personas que cualquier rivalidad”.

La fashionista también agradeció los comentarios recibidos, incluso aquellos que fueron críticos. “Escucho lo ocurrido, aprendo de ello y sigo adelante con el compromiso de actuar con mayor responsabilidad”, concluyó.

Lau Styling asegura que recibió comentarios ofensivos tras polémica

Horas antes, Lau aclaró que sus palabras no estaban dirigidas únicamente a los mexicanos, sino que también se referían a personas de Brasil, Uruguay y Venezuela que, según dijo, se burlaron de Argentina tras perder la final del Mundial.

“Obvio que se van a enojar, pero estaba diciendo el contexto del futbol (...). A mí me dijeron cosas muy feas. Acá en México, hace un mes que venimos, a nosotros los argentinos nos insultan”, expresó.

Lau aseguró que ya no hablará más de futbol y afirmó que recibió mensajes ofensivos, principalmente de hombres mexicanos.

“Yo también me sentí muy ofendida porque nos dijeron cosas muy feas. Como siempre nos dicen que somos meseras o somos prostis (...). Yo recibí muchas cosas feas en privado, de hombres más que nada (...); a veces la gente, porque somos lindas, ya somos ‘pu...’, pero no”, defendió.

Asimismo, explicó que su molestia se dirigía a quienes decían simpatizar con Argentina y después se burlaron de la derrota en la final, además de reiterar el cariño que siente por México.

“Soy calentona y reacciono así. Yo amo México, es mi segundo país. Me puse recontra mal porque lo siento como mi segundo hogar. De ahí a decir que odio a los mexicanos hay un abismo”, afirmó.

¿Por qué inició la polémica de Lau Styling con los mexicanos?

La controversia comenzó después de que Lau Styling publicó un video en redes sociales junto a otra mujer, en el que lanzó un comentario ofensivo contra los mexicanos. “Todos los mexicanos: ‘¡Ganó España!’, pero ¿vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste, hijos de p***!”, dijo.

La polémica creció debido a que Lau será la asesora de imagen de la actriz Flor Vigna en el reality La Casa de los Famosos 2026.

Lau trabajado con figuras del entretenimiento tanto en México como en Argentina. Entre ellas se encuentra Briggitte Bozzo, con quien colaboró durante una edición del reality.

Incluso, la actriz Gala Montes avivó la controversia con un comentario en X. “No te queremos en México. Se lo dije cuando salí de La Casa de los Famosos México. La producción la odiaba, menos Briggitte; por eso la mandé alv con sus botas que se rompieron".