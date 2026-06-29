Esteban Moctezuma, exembajador de México en EU, estrena puesto: ¿Qué cargo le propuso Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envío este lunes 29 de junio al Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma, quien fue embajador en Estados Unidos, como nuevo representante diplomático en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, en un contexto de acercamiento político y comercial entre el país norteamericano y el bloque europeo.

En un comunicado, la Cancillería mexicana informó que el nombramiento de Moctezuma fue enviado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, a la espera de que el órgano lo ratifique como embajador extraordinario y plenipotenciario.

“Su primera tarea será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea”, explicó la dependencia gubernamental.

Según añadió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sheinbaum le encomendó “coordinar una estrategia con los distintos países de la UE encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar todas las oportunidades que ofrece este acuerdo para nuestro país”.

A finales de mayo, México Unión Europea suscribieron el Acuerdo Global Modernizado para incrementar el intercambio comercial y relanzar su alianza estratégica, en un acto en la capital mexicana que supuso la primera cumbre bilateral en más de una década y a la que acudieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Con este acuerdo, Sheinbaum presumió que el país viene un “momento histórico” en su relación con la UE, mientras que Von der Leyen lo calificó como uno de los “más ambiciosos” que ha firmado el bloque europeo.

¿Quién es Esteban Moctezuma, exembajador de México en EU?

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

Asimismo, se desempeñó como secretario de Gobernación de 1994 a 1995; secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999; senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 al 2000; secretario de Educación Pública de 2018 a 2021; y se desempeñó exitosamente al frente de la Embajada de México en Estados Unidos de marzo de 2021 a mayo de 2026.

Esteban Moctezuma fue embajador en Estados Unidos hasta junio de este año, cuando fue sustituido por el economista Roberto Lazzeri en un contexto de aumento de tensiones con Washington en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Antes de esa responsabilidad tuvo una larga trayectoria política en México, donde ejerció como secretario de Gobernación (1994-1995), de Desarrollo Social (1998-1999), de Educación Pública (2018-2021) o senador de la República (1997-2000).