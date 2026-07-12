¿Habrá lluvias aún más fuertes? Vigilan onda tropical en Guerrero que se puede convertir en huracán

México espera lluvias fuertes a lo largo de la semana, especialmente en el norte y el sureste.

¿Viene el primer huracán de la temporada? Autoridades vigilan la onda tropical número 18, misma que, en combinación con un canal de baja presión, podrían provocar un ciclón, así como lluvias intensas en México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la onda tropical 18 será absorbida por una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, lo que abre la posibilidad de que se genere una nueva tormenta tropical en el Océano Pacífico.

Este fenómeno, sumado a vaguadas ciclónicas en niveles medios, provocarán lluvias intensas en distintas partes del país, especialmente en el norte y en el sur del país.

¿Qué estados esperan lluvias fuertes esta semana del 13 al 16 de julio?

De acuerdo con Conagua, los estados que esperan lluvias fuertes esta semana son:

Lunes 13 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste, centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (costa), Veracruz (centro y sur) y Puebla (sureste).

con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste, centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (costa), Veracruz (centro y sur) y Puebla (sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Coahuila (centro y norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Martes 14 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Miércoles 15 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sonora (centro y sureste), Chihuahua (centro y suroeste), Coahuila (noreste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este).

Jueves 16 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sonora (este), Chihuahua (centro y este), Coahuila (noreste), Durango (norte y centro), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este).

Alertan por onda de calor en norte y sur de México

A pesar de las lluvias, se espera que una onda de calor afecte distintos estados, especialmente al norte del país.

De acuerdo con Conagua, la onda de calor afectará con altas temperaturas a Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur).

En lo que va de la temporada de ciclones tropicales, que comenzó hace casi dos meses en el Océano Pacífico, no ha generado ningún huracán en México.