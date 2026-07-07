Inundaciones por lluvias y hundimientos ‘parten’ a la GAM: Explican origen de grieta en San Juan de Aragón

Autoridades informaron el hallazgo de más de cinco fugas de agua en la GAM.

¿La GAM se está partiendo a la mitad? Autoridades confirmaron la formación de una grieta en San Juan de Aragón desde inicios de julio, misma que es reparada junto con cinco fugas de agua.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua explicó que la mega grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros, y se localiza sobre la avenida Loreto Fabela, en un tamo que comprende la avenida 510 y la 508 y cerca del Bosque de Aragón.

La profundidad de la grieta es de 1.3 metros, y su formación no corresponde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales de la zona, destacando el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual y la susceptibilidad de la zona a inundaciones.

Para rehabilitar la vialidad, las autoridades trabajan con la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de los responsables de la alcaldía.

Las autoridades no explicaron a fondo cómo se formó la grieta y tampoco si existe algun riesgo estructural para las viviendas y edificios en la zona.

Finalmente, pidieron a la ciudadanía evitar acercarse a la zona de trabajo y atender las recomendaciones de las autoridades, a fin de evitar tráfico y garantizar la seguridad.

¿Qué sabemos de las cinco fugas en la GAM?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua explicó que en la zona de la grieta, sobre Loreto Fabela, había dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable, mismas que ya habrían sido reparadas.

Las autoridades informaron adicionalmente el hallazgo de dos filtraciones que están en proceso de reparación.

Por ahora, el suministro de agua potable no ha sufrido afectaciones en la zona, además de que continúan las inspecciones a fin de detectar todos los posibles daños a la infraestructura hidráulica.

Se desconoce cuándo será rehabilitada la zona en su totalidad.