Torre en NY tiene ‘patitas de gelatina’: ¿Qué sabemos de la exsede de Pfizer y sus columnas ‘dobladas’?

Una columna estructural visiblemente deformada en el piso 21 del rascacielos pudo observarse desde el exterior.

NUEVA YORK (AP) — Las cuadrillas comenzaron el martes con las reparaciones de emergencia para estabilizar un rascacielos de Manhattan, después de que algunas columnas se pandearon y algunos niveles se hundieron, provocando una serie de evacuaciones en el lugar y sus alrededores.

El mal estado de la obra en el edificio de la década de 1970 —el cual está siendo readaptado en apartamentos de lujo— se detectó a primera hora del martes. Los trabajadores de la construcción que se encontraban en el lugar y las personas en edificios cercanos, incluidos una escuela, oficinas diplomáticas y varios hoteles, en el concurrido corredor de Midtown, fueron desalojados a toda prisa después de que los bomberos se presentaron a eso de las 8 a. m.

El alcalde Zohran Mamdani dijo a primera hora de la tarde del martes que el edificio seguía inestable y que era “una situación extremadamente grave”.

Su oficina informó más tarde que un equipo había evaluado el edificio “piso por piso” y que no observó movimiento adicional de las columnas dañadas, dando luz verde a los contratistas para avanzar con las reparaciones de emergencia. Hacia la noche, se podía ver a trabajadores que apuntalaban las columnas dentro del reluciente rascacielos de vidrio y acero.

Las medidas temporales tienen como objetivo estabilizar el edificio y se tiene previsto que se prolonguen durante los próximos días, afectando un área de Manhattan cerca de la famosa estación Grand Central, que es un centro de llegada y transbordo para turistas y residentes del área metropolitana.

Por su parte, funcionarios de bomberos y de obras señalaron que iban puerta por puerta para evaluar los edificios circundantes y determinar cuándo podrán reabrirse las calles y levantar las órdenes de evacuación. Algunos residentes del área fueron informados a última hora de la noche que era seguro regresar, según la oficina de Mamdani.

Temores de un derrumbe motivaron órdenes de evacuación

El edificio, que es la antigua oficina central del gigante farmacéutico Pfizer, está a poca distancia de lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York, como el edificio Chrysler y la sede de las Naciones Unidas.

Leila Bozorg, una de las vicealcaldesas de Mamdani, dijo que “es alentador” que el edificio no parecía estar desplazándose mientras los funcionarios subían hasta el piso 37, el último del edificio.

Pero desde la calle se podía ver a través de una gran ventana de vidrio en el piso 21 una columna estructural sumamente deformada. El departamento de bomberos, que también publicó imágenes de la columna, dijo que encontraron varias grietas y pisos que se hundían.

Horas antes, cuando se le preguntó si había preocupación por un derrumbe, el jefe del Departamento de Bomberos John Esposito dijo que, por la forma en que está construido el edificio, “no sería un colapso total, sería más bien un colapso localizado”.

Aun así, los edificios y calles cercanas siguieron desalojados durante gran parte del día, entre ellos, una escuela y el consulado de Israel al otro lado de la calle. El edificio estaba prácticamente vacío en ese momento, salvo por los trabajadores de la construcción.

Ramesh Yallappa, un turista que fue evacuado de un hotel cercano, dijo que cuando se ordenó la evacuación inmediata el martes por la mañana, temió en un principio que se tratara de un incendio en el hotel.

“En ese momento, estábamos muy, muy asustados”, afirmó.

Un camión de bomberos aparcado en la intersección de la 3ª Avenida con la calle 42 Este después de que los edificios de la zona fueran evacuados, el martes 7 de julio de 2026, en Nueva York. (Angelina Katsanis/AP Photo/Angelina Katsanis)

El desarrollador dice que la nueva ampliación provocó el daño

Con más de mil 600 unidades, los desarrolladores dicen que el proyecto es la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad. Gensler, la firma de arquitectura que encabeza el proyecto, dice en su sitio web que está transformando un par de edificios de oficinas de la década de 1970 al agregar más de una docena de pisos y rediseñar una torre contigua.

Los registros del departamento de edificios muestran que el proyecto ha sido multado por la ciudad por varias violaciones de seguridad, incluida la caída de vidrio y metal del edificio, junto con un incidente en el que un trabajador cayó de una escalera.

Portavoces de Gensler y MetroLoft, el desarrollador del proyecto, no respondieron a mensajes en busca de comentarios.

Pero en una declaración a The New York Times, MetroLoft enfatizó que el edificio en sí no está en riesgo de colapso y que no cayó ningún escombro de la obra.

Nathan Berman, fundador de MetroLoft, dijo a The Wall Street Journal que el daño probablemente fue debido al peso adicional de ensanchar los 15 pisos superiores del edificio. Quizá no se reforzó adecuadamente las dos columnas que se pandearon, añadió al periódico.

“¿Por qué esas dos columnas en particular y nada más? No lo sabemos”, dijo Berman al Journal. “Estamos investigando eso”.

Sostuvo que la integridad del edificio no se vio comprometida.

“El 95% del edificio, la estructura es sólida y está intacta”, dijo Berman al Journal. “No hay manera de que esta esquina de una pequeña ampliación de repente derribe este edificio”.

Expertos señalan que probablemente se necesitarán más reparaciones

Emily Guglielmo, ingeniera estructural radicada en California, dijo que las columnas que se pandearon probablemente no tengan reparación, por lo que tendrán que ser retiradas y reemplazadas.

“Muchas de estas cosas —grietas, deformaciones, hundimientos— estos elementos probablemente no se puedan recuperar”, explicó.

Reemplazar las columnas requerirá un análisis riguroso, y las reparaciones serán costosas, indicaron los expertos.

La solución a corto plazo es apuntalar la estructura y los pisos, dijo Abi Aghayere, profesor de ingeniería estructural en la Universidad Drexel de Filadelfia.

El apuntalamiento implica instalar andamios de cuatro patas para soportar temporalmente la carga que la estructura se supone que debe soportar hasta que se puedan reemplazar las columnas, indicó Aghayere.

Yi Bao, profesor asociado de ingeniería civil en el Stevens Institute of Technology en Nueva Jersey, dijo que el edificio podría tener daños más allá de las columnas que se pandearon, lo que podría haber redistribuido las cargas a otras partes del edificio.

Ed Miller, un residente de la zona, dijo que camina bajo los andamios del edificio varias veces al día, pero que en adelante buscará otras rutas a casa.

“El edificio era bastante viejo”, dijo Miles Grant, quien dijo que solía trabajar en el lugar. “Definitivamente necesitaba mucho trabajo para estar listo para uso residencial”.