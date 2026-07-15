Quien a hierro mata, a hierro muere

Cuántos dolores de cabeza se ha llevado el Grupo Monterrey desde la ocurrencia de El Bronco y la secuela de Samuel García, el fosfo-gobernador. Pareciera que es la hora de componer el desastre, pero la realidad supera las pesadillas de todo mundo. Se han desatado los demonios y nadie sabe para dónde ni cómo jalar.

Así como lo describí en mi columna del 6 de febrero “México entero pasa por Monterrey”, y la cosa sigue avanzando de acuerdo al pronóstico.

Tatiana quiere hacerse “la Maquía”, emulando a su padre y tratando de camuflarse como una mujer preparada y trabajadora, con afinidad empresarial (la cual obviamente no tiene), para conquistar a propios y extraños con la intención de ser ungida como la candidata de Morena a la gubernatura, por la presidenta Sheinbaum.

Y tiene razones para pensar que así puede ser. Porque calcula que Sheinbaum la preferiría a ella, que a la distinguida integrante de una secta. Sí, le atinaron: Clara Luz Flores, quien recién renunció a la titularidad de Asuntos Religiosos de Segob, pues le quiere disputar a Tatiana la candidatura. ¿Y por qué deja todo para pelear una batalla que claramente va a perder? Pues porque el premio de consolación es regresar a ser la reina de Escobedo, el pedazo de Nuevo León que ella y su esposo Abel Guerra consideran de su propiedad, ahora que Mijes, el actual alcalde, también se separará del cargo para suspirar por la candidatura a gobernador por Morena. Clara juega a ganar. Queda claro que tiene tatuado Escobedo, junto al fierro caliente de la secta de Keith Raniere, NXIVM.

Y qué decir de la nueva Mom-to-be Mariana Rodríguez, quien desesperadamente trata de limpiarle la imagen a Samuelito y ataca al periódico El Norte porque de tiro por viaje les receta portadas documentándoles sus mentiras, la corrupción, su ineptitud y la triangulación de más de 1,000 mdp del erario hacia firmas vinculadas con su familia.

La realidad siempre supera la ficción y no solo no acabaron como prometieron el Metro para el Mundial, sino que su monorriel avanza como tortuga y, según convenios que ellos mismos han celebrado, estará listo hasta 2028. Pero eso sí, “doña influencer” graba videos a bordo del monorriel. Pues no contenta con el papelón que se aventó siendo candidata de su marido para ser presidenta municipal de Monterrey y perder, sueña con ser la ungida de su marido en el 2027 como candidata a gobernadora y perpetuarse en el poder regio, como si el estado fuera su patio de juegos privado.

Los García-Rodríguez han convertido la gubernatura de Nuevo León en un reality show, en el que lo mismo hacen giras en el extranjero para anunciar inversiones que nunca se dan, previas fotos oficiales con funcionarios de empresas que se prestan a posar, fiestas para revelar el sexo de su próximo bebé o el lanzamiento de canciones interpretadas por la pareja fosfo-fosfo, bajo el sello discográfico de Movimiento Naranja.

Y para rematar, convirtieron temporalmente a Monterrey en una cantina. Sí, tal cual. Samuel García salió a anunciar que repartirá cerveza de Grupo Modelo en los FIFA Fan Fest de Parque Fundidora, Macroplaza y Parque del Agua. Sí, con menores que no podrían verificar su edad masivamente. Un “huerco chiflado”, como dirían localmente los regios.

¿Cómo es que Grupo Monterrey y los grandes capitales extranjeros pueden dormir tranquilos en ese circo llamado Nuevo León, que ellos mismos crearon?

Y ahora, con el reciente juicio político contra el gobernador Samuel García, promovido por Anabel del Roble Alcocer, dirigente estatal de Morena, por el hecho de que empresas contratistas del gobierno estatal cobraron fondos públicos que terminaron en los despachos del esposo y del suegro de “Marianis”. Trae torta bajo el brazo la líder de “los chavacanos” (así le llama a sus followers en redes sociales). Ojalá no acaben quitándole el título nobiliario de “Primera Dama” del nuevo Nuevo León y sus “chavacanos” pasen a formar filas de un nuevo grupo delictivo. Nadie entiende quién podría darle like a semejante vergüenza nacional.

En otra esquina está Adrián de la Garza, quien le ganó a doña Mariana en el 24 y va que vuela para ser el candidato del PRI a la gubernatura. Acción Nacional, de Jorge Romero, si no quiere perder otro registro local más como en Coahuila y Tabasco, deberán ir en alianza.

Por cierto, cuentan que quien mata a hierro, necesariamente a hierro muere. Samuelito, aunque presumirá ante propios y extraños que la SCJN y la jueza Tania Neri concedieron la suspensión de su juicio político, no debe dormir nada tranquilo, pues sabe que tal cual persiguió a El Bronco, lo perseguirán a él, y que su cola es… larguísima. La FGR lo acusa por presunto lavado de dinero por casi 16 mmdp tal cual lo documentó Código Magenta. Súmele que legisladores del PAN y del PRI denunciaron ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción del estado y la Unidad de Seguimiento e Investigación de la Auditoría Superior de Nuevo León a Samuelito y a su esposa por uso de recursos públicos con fines electorales.