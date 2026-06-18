Miguel Ríos, intérprete de ‘La puerta de Alcalá’, sufre traumatismo craneal: ‘Tiene que guardar reposo’

El cantante Miguel Ríos sufrió un pequeño accidente doméstico que lo obligó a cancelar presentaciones (Foto: Cuartoscuro).

El cantante Miguel Ríos suspendió parte de su agenda profesional después de sufrir un accidente doméstico que derivó en un problema de salud, según informó su equipo mediante un comunicado oficial.

La situación obligó al cantante español a modificar compromisos previstos dentro de la gira El último vals. Aunque el entorno del artista reportó una evolución favorable, los médicos recomendaron un periodo de descanso antes de que retome sus actividades sobre los escenarios.

¿Qué le pasó a Miguel Ríos y por qué debe guardar reposo?

La oficina de representación de Miguel Ríos informó que el músico sufrió “un pequeño accidente doméstico” que le provocó “un leve traumatismo craneal, según el parte médico”.

El comunicado precisó que la recomendación de los especialistas consiste en mantener reposo durante varios días para favorecer la recuperación del artista.

“Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo”, señaló el mensaje difundido a través de los canales oficiales del cantante.

¿Qué conciertos canceló Miguel Ríos tras el accidente doméstico?

La recomendación médica tuvo un impacto inmediato en la agenda de la gira El último vals. El primer concierto afectado corresponde a la actuación programada para el 19 de junio en Ourense, España. El Ayuntamiento de la ciudad confirmó que el artista finalmente no participará en las fiestas locales debido al incidente doméstico reportado por su equipo.

La segunda fecha suspendida es la presentación prevista para el 23 de junio en Arucas, municipio de Gran Canaria.

La cancelación de ambos espectáculos obliga a reorganizar parte de la programación prevista para esos días. En el caso de Ourense, las autoridades locales informaron que comunicarán posteriormente qué artista ocupará el espacio que deja vacante Miguel Ríos dentro de las celebraciones.

El equipo del cantante dejó abierta la posibilidad de recuperar ambas actuaciones una vez que concluya el periodo de recuperación.

“En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas”, indicó la oficina de management.

Miguel Ríos es uno de los máximos exponentes del rock en español. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El mensaje de Miguel Ríos para sus seguidores tras cancelar conciertos

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido al público que había adquirido entradas o planeaba asistir a los conciertos suspendidos.

“Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores”, expresó el equipo del artista español.

La nota añadió que el cantante quiso agradecer personalmente las muestras de respaldo recibidas tras conocerse la noticia. “Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento y espera reencontrarse muy pronto con todos vosotros”, concluyó el comunicado.

Miguel Ríos es una de las figuras más reconocidas de la música española y una referencia del rock en español desde la década de 1960.

A lo largo de su trayectoria ha construido un repertorio que incluye canciones como 'Himno a la alegría’, 'Santa Lucía’, 'Bienvenidos’, 'Todo a pulmón’ y 'El rock de una noche de verano’.

También participó en ‘La puerta de Alcalá’, uno de los temas más populares de la música en español, interpretado junto a Ana Belén.