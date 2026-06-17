⁠Ariel López, expareja de Mariana Levy, afirma que ‘Coco’ está grave de salud: ‘Tiene la sangre hecha engrudo’

Ariel Padilla aseguró que el hermano de su exesposa enfrenta un deterioro grave en su organismo, al señalar posibles fallas en funciones vitales. [Fotografía. Cuartoscuro]

“El karma los alcanzó”. Con esa frase, el actor y bailarín Ariel López Padilla se refirió al mal estado de salud que enfrenta Jorge ‘Coco’ Levy, hermano de su exesposa, la fallecida Mariana Levy.

La grabación fue difundida en el programa Ventaneando y habría sido filtrada desde un grupo de mensajería en el que participan periodistas y figuras del espectáculo, conocido como “el chat del Chacaleo”.

En el mensaje, López Padilla afirmó que la salud de ‘Coco’ Levy es delicada; sin embargo, el tono del audio desató polémica por la forma en que se expresó sobre el tema.

¿Qué dijo Ariel López Padilla sobre la salud de Coco Levy?

En la grabación, Ariel López Padilla menciona que Jorge ‘Coco’ Levy, quien fue acusado de abuso sexual en 2022, enfrenta un problema de salud por una condición médica que describe como grave y avanzada.

“Salió la noticia de que el último de los excuñados ya también se anda yendo; está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy”, señala en el audio.

El actor aseguró que el hermano de su exesposa enfrenta un deterioro grave en su organismo, al señalar posibles fallas en funciones vitales: “Tiene la sangre hecha engrudo, que ya no oxigena el cerebro”.

Tras realizar dicha descripción, López Padilla afirmó que el deterioro de salud que enfrenta su excuñado sería consecuencia de los daños que, según él, le hicieron pasar durante décadas.

“Después de 30 años de las cosas horripilantes que me hicieron, es muy difícil perdonarlos, pero hay que dejarlos ir; ahora sí que, como dicen, el karma los alcanzó”.

'Coco' Levy Hace un año, Jorge 'Coco' Levy aseguró que su hermana Mariana sufrió maltratos por parte de Ariel López Padilla. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo surgió y qué incluye el conflicto entre Ariel López Padilla y la familia Levy?

El conflicto entre Ariel López Padilla y la familia de Mariana Levy resurgió en 2025, cuando Jorge ‘Coco’ Levy hizo declaraciones sobre la relación que tuvo su hermana con el actor, en las que insinuó que la actriz habría enfrentado situaciones complicadas durante su matrimonio.

Posteriormente, López Padilla respondió públicamente y reactivó un enfrentamiento que, según su propia versión, se arrastra desde hace décadas.

Ariel Padilla señaló que, durante su relación con Mariana, existieron tensiones constantes con su familia, principalmente por temas económicos, ya que —afirma— la actriz apoyaba de forma recurrente a sus hermanos, lo que generaba desacuerdos dentro de la relación.

Además, acusó a integrantes de la familia Levy de haber tomado decisiones que afectaron el patrimonio vinculado a Mariana Levy, en especial en lo relacionado con bienes y propiedades.

López Padilla sostuvo que hubo irregularidades en la administración de estos recursos, lo que derivó en conflictos con ‘Coco’ Levy y otros familiares.

El actor también mencionó que estas diferencias no solo se quedaron en el ámbito personal, sino que impactaron directamente en su hija, María López Levy, lo que profundizó el distanciamiento con la familia materna.

Ariel López Padilla y Mariana Levy se divorciaron entre 1997 y 1998, tras varios años de relación y después del nacimiento de su hija María López Levy en 1996. La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela Caminos cruzados y su separación ocurrió varios años antes del fallecimiento de la actriz en 2005.

Mariana Levy falleció a los 39 años en la Ciudad de México a causa de un infarto fulminante al miocardio. El episodio fue provocado por el estrés y el miedo que vivió durante un intento de asalto en la vía pública.

Al momento del incidente, la actriz viajaba en su camioneta acompañada de su entonces esposo, José María Fernández ‘El Pirru’, sus hijas y un grupo de amigos. Al detectar la presencia de presuntos asaltantes, la situación detonó una crisis que derivó en su fallecimiento.