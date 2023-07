José Emilio, hijo de Mariana Levy, reveló que Ariel López Padilla lo apoya más que su papá

José Emilio, hijo de la fallecida Mariana Levy, ha realizado en los últimos días una serie de declaraciones relacionadas con la herencia de su mamá, así como la relación que sostiene con su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, y su hermana María Levy.

Ahora, reveló que Ariel López Padilla, exesposo de Mariana Levy, es una de las personas que más le han brindado apoyo, pues el joven de 19 años se encuentra en una situación económica complicada.

El actor Ariel López Padilla fue el primer esposo de Mariana Levy. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra)

Ariel López Padilla, el ‘ángel’ de José Emilio Levy

Tras revelar que actualmente se siente “muy solo” y que ha buscado formas de sustentarse, como la venta de tacos de canasta, compartió que el actor, quien además es papá de su hermana María, lo ha apoyado de distintas formas.

Incluso dijo que no solo él, sino la actual pareja de López Padilla, Paulina Mancilla, quien frecuentemente lo invita a comer y le permite hacer algunas tareas en su casa, además de convivir con sus hijos, que son medios hermanos de María Levy.

“Él se ha portado de 10 conmigo, me han ayudado en todo. Su esposa me invita a comer a la casa, voy, lavo mi ropa ahí, y estoy con mis hermanitos. O sea, son de María, pero yo los considero (así). Me caen muy bien, juego con ellos. La verdad han sido un gran apoyo ahorita”, aseguró Emilio.

Ariel López Padilla y su familia han sido de gran apoyo para José Emilio Levy. (Foto: Cuartoscuro)

Hijo de Mariana Levy fue el primero en hacer contacto con Ariel López Padilla

El nieto de Talina Fernández admitió que fue el primero en contactar a Paulina Mancilla, y en cuanto ella y Ariel López Padilla se enteraron de la situación que enfrentaba el joven, comenzaron a brindarle su apoyo.

“Le pregunté si podía lavar ropa en su casa y me dijo que sí, que encantada. Ya después me preguntaron el porqué, les comenté lo que había pasado y se quedaron boquiabiertos. Me dijo: ‘Te ayudamos en lo que podamos’, y siempre lo han hecho”.

“Nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta de que es alguien que realmente sí me quiere, que me apoya sin importar qué y se lo agradezco con todo el corazón”, agregó.

José Emilio Levy enfrenta actualmente una situación complicada. (Foto: Instagram / @emiliolevyy)

¿Cómo se lleva José Emilio Levy con su papá?

Al hablar sobre su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, de quien recientemente se distanció tras un malentendido, dijo que no le hacía bien estar cerca de él.

“Me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas”, aseguró.