José Emilio, hijo de Mariana Levy, desmiente haber solicitado orden de aprehensión vs. ‘El Pirru’

Poco antes del fallecimiento de Talina Fernández, su nieto José Emilio empezó a hablar sobre la herencia de su mamá Mariana Levy, fallecida en 2005 a causa de un infarto por un intento de asalto.

Aunque anteriormente admitió estar distanciado de María, su hermana mayor, también dijo que lo está de su papá José María Fernández ‘El Pirru’, quien incluso lo señaló de pedir una orden de desalojo y aprehensión en su contra, lo cual es falso de acuerdo con el joven de 19 años.

En una entrevista con Ventaneando Emilio explicó que, contrario a lo que su papá señala, él nunca emitió ninguna orden de aprehensión en su contra, y tampoco solicitó el desalojo del ‘Pirru’.

José Emilio explicó que, en realidad, se dio cuenta de que su papá tenía problemas legales al momento de ir al juzgado para revisar cómo iba el caso con respecto a la herencia de su mamá, Mariana Levy.

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005. (YouTube / Talina Fernandez Oficial)

“Fui al juzgado, ahorita resolviendo todos los temas de la herencia, y me di cuenta de que mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por la jueza… Él piensa que fui yo, él piensa que fui yo lo corrí de la casa cuando no, que yo moví”, aseguró el hijo menor de Mariana Levy.

El joven de 19 años relató que, en cuanto le contó a su papá lo que había encontrado, se molestó con él, creyendo que fue su hijo quien hizo dichas solicitudes, y se fue de la propiedad pese a un acuerdo previo que ellos tenían.

“Por eso se fue, al día siguiente que le conté, pidió una mudanza y se fue (…) Yo ya se lo había firmado, yo le había firmado su usufructo para ya no tener peleas con él y ya no tener problemas y tener una relación, de aquí hasta que falleciera ya volviera a ser mía, ya no quería tener problemas con mi papá, ya estaba harto”, compartió.

Emilio Levy es hijo menor de Mariana Levy. (Foto: Instagram / @emiliolevy)

¿Por qué José María Fernández ‘Pirru’ tiene una orden de aprehensión y desalojo en su contra?

De acuerdo con el nieto de Talina Fernández, fallecida el pasado 28 de junio, su papá tomó posesión en 2014 de una de las casas que su fallecida esposa, Mariana Levy, tenía en Sumiya, una zona exclusiva en Morelos, cuando los dos hijos que procreó con la actriz todavía eran menores de edad.

No obstante, el arquitecto descuidó la propiedad al no pagar el mantenimiento de la misma. Actualmente, el adeudo que generó el no pagar dichas cuotas asciende a más de un millón 200 mil pesos.

Una jueza de control fue la que dictó una orden de aprehensión y de desalojo en contra de la expareja de Ana Bárbara, no José Emilio, como asegura ‘El Pirru’.

'El Pirru' fue pareja de Ana Bárbara por muchos años. (Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

El joven, que recientemente cumplió 19 años, dijo en entrevista que él pretendía pagar poco a poco el adeudo que su papá generó, pero la administración del fraccionamiento no se lo permitió, pues querían que se hiciera dicha transacción en un solo pago o de lo contrario la deuda seguirá creciendo.