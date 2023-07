Albacea del testamento de Mariana Levy habla sobre la herencia de la actriz: ‘Hay muchas cosas enredadas’

La lectura del testamento de Mariana Levy, hija de Talina Fernández, permanece sin una fecha definida. Sin embargo la albacea a cargo de este procedimiento aseguró que las “cosas están avanzando”.

A finales de mayo José Emilio Levy, hijo menor de Mariana, señaló a María, su media hermana mayor, de entorpecer el proceso para que tanto él como Paula pudieran acceder a la parte de la herencia que les corresponde.

“Siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero (...) no sé cuál sea la necesidad de María de obstaculizar esto”, señaló el joven.

Tras los comentarios, Talina Fernández se mostró incómoda por la postura de José Emilio y señaló que dicha declaración podrían tener otras motivaciones.

“A (José) Emilio le gustan mucho las bambalinas. Y se vende con una revista por dinero. Es capaz de decir cualquier cosa”, mencionó.

Asimismo se pronunció respecto a la tardanza del testamento de sus nietos y destacó que el proceso ha sido difícil.

“Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”, explico la también mamá de ‘Coco’ Levy.

¿Qué dijo la albacea sobre el testamento de Mariana Levy?

Quien fuera la mejor amiga de la actriz de La Pícara Soñadora, declaró a medios que ha hecho lo mejor que puede con los trámites legales como albacea y que “las cosas van caminando poco a poco”.

Asimismo señaló que hay algunas dificultades a las que se ha enfrentado, sin embargo siguen en el proceso.

“Hay muchas cosas que están muy enredadas, pero estamos desenmarañando todo”, destaco.

Entre las propiedades que incluye dicha herencia se encuentra una casa en Cuernavaca, cuyo valor ha sido mermado por las deudas que se han acumulado durante más de una década.

De acuerdo con el programa De Primera Mano, quien debiera saldar los gastos corrientes del inmueble era José Emilio ‘El Pirru’, no obstante se presume que el adeudo de gastos corrientes y administrativos podría ascender hasta a un millón de pesos.