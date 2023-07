José Emilio, hijo de Mariana Levy, revela conflicto con su hermana María por la herencia

José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de Mariana Levy y nieto de Talina Fernández, asegura que ha tenido que recurrir a la venta de alimentos como chilaquiles y tacos de canasta para subsistir, pues pese a haber cumplido la mayoría de edad sigue en disputa su herencia con sus hermanas, con quienes aseguró que casi no tiene relación.

“Hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, dijo a Ventaneando quien vive solo en una propiedad de su fallecida madre en Cuernavaca.

Mientras su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, asegura que lo desalojó, José Emilio lo desmintió y dice que dejó un adeudo por mantenimiento de cerca de millón 200 mil pesos, por lo que fue una jueza quien emitió una orden de aprehensión y de desalojo.

“La verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles: me he distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros”, agregó.

José Emilio vende chilaquiles y tacos de canasta para sobrevivir económicamente. (Foto: Instagram @emiliolevyy)

¿Por qué José Emilio tiene poca relación con su hermana María Levy?

Según la versión de quien apunta a estudiar derecho, Mariana Levy estipuló que sus hijos recibieran su herencia al cumplir la mayoría de edad, pero solamente se han cumplido 3 de las 4 etapas que se marcan, como el reconocimiento de herederos.

“Luego es reconocimiento de bienes, las casas, joyas, dinero, el inventario; la tercera es creo la adjudicación, y ya la cuarta es la repartición entre los herederos. Estamos en la tercera, ya no falta tanto, si es que no lo traban”.

Ante ello, acusó a los abogados de su hermana María Levy de retrasar el proceso. “Meten apelaciones, se van a amparos. Los mete el abogado de María, mi hermana. Ahí es donde está la fricción entre nosotros dos.

“El problema es que cuando se vende la casa de mi mamá, se usa una parte del dinero de María para arreglar los gastos de la casa, pagar predial y todo eso, y ahorita María lo que quiere es que se divida todo entre tres y se le pague”.