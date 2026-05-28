¿No puedes hacer pagos? BBVA México reporta fallas en su app este jueves 28 de mayo

Fallas en la app y el sistema de BBVA México este 28 de mayo.

BBVA México informó este jueves que sus sistemas presentan fallas durante esta tarde.

En un breve mensaje, el banco señaló que ya trabaja en soluciones para arreglar las fallas que presenta, aunque no dio más información al respecto de qué errores se han presentado.

Usuarios de redes sociales señalaron que la app de BBVA México no permite hacer transferencias, pagos con tarjeta ni ningún otro movimiento.

El año pasado, clientes de BBVA México se quejaron de la nueva versión de la app móvil, al considerar que es más difícil encontrar la tarjeta virtual o que es complicado navegar en la aplicación de manera general.

Ante las quejas de usuarios este jueves, BBVA México sugirió a sus usuarios que esperen algunas horas mientras se da solución a los problemas del sistema.