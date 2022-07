Max Espejel, de ‘Bizbirije’ a los noticiarios: Esta ha sido su trayectoria en TV

Bizbirije marcó a más de una generación de niños y niñas en la década de los noventa y los dosmiles; si eres de aquellos que veían este programa frecuentemente, recordarás que una de las cosas más esperas era convertirse en reportero o reportera Bizbirije.

También se recuerdan con cariño a los diferentes jefes de reporteros que formaron parte de Bizbirije, programa que se transmitió ininterrumpidamente por casi 14 años en Canal Once.

Entre ellos se encuentra Plutarzo Haza, a quien conocimos como ‘Alex’; por cierto, recientemente fue él quien compartió la razón por la que nunca le llegó su credencial Bizbirije a miles de niños -justo en el ‘cora’-.

También está Max Espejel, uno de los más recordados. ¿Qué ha sido de él?

¿Quién es Max Espejel?

Max Espejel es un periodista y conductor que ha dedicado gran parte de su carrera a la televisión. En sus inicios participó para la barra de programación de Once Niños durante la primera década de los dosmil.

Entre los programas que dirigió se encuentra Bizbirije, donde fue jefe de reporteros en los últimos años del programa infantil -recordemos que las y los reporteros de Bizbirije eran infantes; algunos contratados por el canal de TV y otros televidentes que enviaban su material para ser transmitido en el programa-.

Cuando terminó la emisión de Bizbirije, Espejel siguió trabajando para Canal Once conduciendo la barra de Once Niños, donde presentaban algunas de las series animadas más vistas por las niñas y los niños, como lo son Mona la vampira y Los cuentos de la calle Broca, por mencionar algunas.

Después, Max siguió trabajando para el canal del Instituto Politécnico Nacional con el programa Hospital Veterinario, una serie documental en la que se destaca la labor veterinaria, así como se buscaba conocer más acerca del reino animal.

También colaboró en el programa de noticias de Javier Solórzano; además fue conductor de dos noticiarios en El Heraldo TV, así como en el Sistema Informativo TVC.

Max Espejel apeló a la nostalgia

En septiembre de 2021, el ahora conductor de noticiario en la cadena de televisión ADN40 subió un emotivo video a sus redes sociales en el que menciona precisamente su faceta como conductor de la programación infantil de Canal Once, y se dice orgulloso de ver cómo aquellas niñas y niños que lo veían en televisión, hoy están cumpliendo sus metas.

“Ha pasado ya mucho tiempo, prácticamente 20 años, cuando nos conocimos […] yo me daba cuenta que ustedes tenían sueños, perspectivas, cosas que querían hacer cuando crecieran”, dijo al inicio.

Este mensaje es para toda la banda noventera que creció conmigo y soñó con ser reportero de Bizbirije y ahora confían en mi cada noticiero de @adn40 #creciendojuntos pic.twitter.com/T767c7yUdf — Max Espejel (@MaxEspejel) September 12, 2021

“Ahora que ya son grandes y que me los estoy encontrando en diferentes momentos de mi vida, me he dado cuenta de que muchos de ustedes lo han logrado. Los que no lo hayan hecho no se preocupen, porque todavía tenemos un largo camino y tenemos siempre la capacidad de lograr, en cualquier momento de nuestra vida, nuestros sueños”, agregó el presentador de noticias.

Gracias a las diversas publicaciones que ha hecho en redes sociales, Max Espejel ha permitido ver que su participación en Bizbirije y la barra infantil de Canal Once es uno de los recuerdos que más atesora, así como miles de niños que lo veían en la televisión hace casi dos décadas.