Échale ojo a la plataforma de Canal Once: encontrarás ‘El Diván de Valentina’ y otras series que extrañas

La plataforma streaming de Canal Once ofrece las 3 temporadas de El Diván de Valentina. (imdb)

¿Llegó el viernes y no tienes plan? Aquí te dejamos algunas series que puedes disfrutar vía plataforma streaming de Canal 11, que ofrece una larga lista de entretenimiento completamente gratuito.

Es importante que sepas que no necesitas suscribirte, solamente tienes que acceder al sitio canalonce.mx/programas y elegir la serie y/o programa de tu preferencia.

1) Soy tu fan

Si eres de la generación millennial, quizá recuerdes con nostalgia la transmisión del primer capítulo de esta serie producida por Canana Films y Once TV México en 2010, y probablemente ya estés esperando ¡una tercer temporada!.

Y es que para los amantes del drama, Charly, la protagonista, papel interpretado por Ana Claudia Talancón, vive en medio de un ir y venir de sentimientos en torno a su “ex”, su nuevo pretendiente, su tesis y su familia.

Aquí puedes ver la serie completa.

2) El Diván de Valentina

¿Todavía te suenan los nombres de Valentina y Carla Camino?... seguramente ya entraste en nostalgia al leer estos nombres pues recuerdas bien esta producción mexicana estrenada en 2002.

La ‘pequeña Vale’, interpretada por Irene Garibay, nos cuenta su vida a través de las sesiones con su psicóloga, sentada en un diván.

Familia, amigos, escuela, amores, y es que, aunque pareciera que no, las inquietudes y problemas que experimenta una niña de 11 años son más complejos de lo que parecen.

Para disfrutar de las tres temporadas de esta serie, solo tienes que hacer click aquí.

3) Pacientes

Y ya que estamos en la onda de terapias psicológicas, ¿cómo olvidar esta serie protagonizada por el actor Carlos Aragón?. Él es terapeuta, y brinda atención psicológica a un grupo de 5 pacientes. La trama gira en torno a la vida de todos ellos: amores, rupturas y problemas familiares.

Puedes disfrutar de esta serie aquí.

Pero si lo tuyo no son las series, no te preocupes, la plataforma streaming de Canal Once también ofrece una lista de programas de entretenimiento, deportes, cocina, historia y cultura. Consultalos aquí