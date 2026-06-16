‘Para mí fue un atentado’: Papá de Gaspi no cree que el choque de helicópteros fuera un accidente

El youtuber argentino Gaspi es una de las 6 víctimas del choque de dos helicópteros ocurrido en Brasil y, mientras avanzan las investigaciones, su padre aseguró que tiene dudas sobre la versión oficial del incidente y considera que pudo tratarse de un atentado.

Gaspar Prim, nombre real del creador de contenido, viajaba en una de las aeronaves junto con el cantante estadounidense Oliver Tree, dos productores musicales y uno de los pilotos cuando ocurrió la colisión.

Las declaraciones de Ricardo Prim surgieron después de recibir información sobre el caso y conocer distintos reportes publicados tras el suceso.

El helicóptero donde viajaba Oliver Tree y Gaspi se desplomó tras chocar con otra aeronave. (Foto: EFE)

¿Qué dijo el papá de Gaspi sobre el choque de helicópteros?

Ricardo Prim, padre del influencer argentino y propietario de una librería en Puerto Madryn, recibió muestras de apoyo de amigos y seguidores tras la muerte de Gaspi.

“Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abraza él”, declaró en entrevista con El Clarín.

El padre del creador de contenido explicó que, tras conocer diferentes versiones sobre el accidente y recibir información relacionada con el caso, considera que existen elementos que no terminan de convencerlo sobre la hipótesis de un accidente.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, afirmó.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades brasileñas no han informado indicios que respalden esa versión y mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.

Además, descartó que el fallecimiento de su hijo estuviera relacionado con el consumo de sustancias: “Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona, hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó, sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó“.

¿Cómo fue el choque de helicópteros donde murieron Oliver Tree y Gaspi?

El hecho ocurrió el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire por causas que todavía son investigadas por las autoridades.

En una de las aeronaves viajaban Oliver Tree, Gaspi, dos productores musicales y el piloto, mientras que el segundo helicóptero era tripulado por otro instructor de vuelo. Tras el impacto, ambos aparatos se desplomaron y provocaron un incendio que alcanzó varios vehículos estacionados.

Las seis personas involucradas fallecieron. Inicialmente las autoridades tuvieron dificultades para identificar a las víctimas debido al estado en que quedaron los cuerpos, pero posteriormente confirmaron sus identidades.

El caso es investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo encargado de esclarecer las causas de la colisión.

Gaspi habló de lo que creía que ocurría después de la muerte

Durante una entrevista concedida a principios de 2025 al pódcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild, Gaspi habló sobre sus creencias personales y lo que imaginaba que sucedía después de morir.

Al ser cuestionado sobre si creía en el cielo, el purgatorio o el infierno, el influencer respondió:

“La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”. Ante la insistencia del conductor, el creador de contenido de 23 años respondió: “¿Yo? Al cielo”.