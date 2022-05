Isabella, el café temático de CDMX donde la vida (y las enchiladas) son color rosa

Hay un lugar en la Ciudad de México donde sí puedes ver el mundo de color de rosa, al menos por un rato: en Isabella Café puedes relajarte y disfrutar de unas enchiladas rosas, un latte rosa o unos hot cakes rosas, también es el reino de los conejitos de chocolate, a los cuales encuentras asomados en postres y bebidas.

Su historia comenzó en 2018, es un proyecto de tres mujeres que decidieron emprender y crear un espacio para “sentir la magia” y recordar que “el mundo puede ser tan rosa como tú lo imagines”, según explican en su página.

No importa si llueve, truena o relampaguea, todo se olvida en este sitio de estilo francés con paredes en color pastel, flores por doquier, luz suave, sillones aterciopelados y letreros neón con frases como “Empowered woman”, “Love yourself first”, “Everyday is a coffee day” o “Good vibes only”.

Es ideal para reunirse con las amistades, para ponerse al tanto de la vida, además, para celebrar cualquier ocasión especial y tomar muchas fotos, pues su decoración te hará sentir dentro de un cuento de hadas.

El lugar está pensado para relajarse y pasar un buen rato. (Facebook / Isabella Café).

Para una tarde de drinks

La carta es tan rosa como sus paredes, de entrada hay bastantes cocteles como opciones para la tarde, una de sus especialidades se llama Isabella cold special, agua de rosas, limón amarillo y soda (también hay con vino), adornada con pepino, esta es una de las favoritas y la que recomiendan para quienes visitan por primera vez el lugar.

Destacan su carajillo pink, de sabor dulce y textura suave, que también encuentras en color azul o morado, o bien, puedes pedir algo más tropical, por ejemplo, hay pink lemonade con perlas de fresa y soda; gin de violeta y jengibre, de granada con moras o de menta con limón eureka, hay hasta cerveza rosa.

Isabella cold special es uno de los cocteles más populares. (Foto: Facebook / Isabella Café).

¿Qué comer en Isabella Café?

Si vas más temprano, encuentras mimosas para un brunch y huevos Benedictinos, veracruzanos o al gusto.

Entre los más populares están los hot cakes Isabella: rosas, con crema batida, acompañados de frutos rojos, los sirven con toppings de chocolate, lechera, mermelada de fresa, cajeta y tres leches.

Aquí revolucionaron las enchiladas suizas, su especialidad con salsa... también rosa, están rellenas de pollo, con queso y crema; hay Pink fondue burger, preparada con bollo rosa, carne de res, tocino, jitomate, lechuga, queso y bañada en fondue rosa, acompañada de papas a la francesa; no podían faltar varias opciones de pasta del mismo color.

Hay hamburguesas con bollo rosa. (Foto: Facebook / Isabella Café).

Color pastel y pastel de color

En el lugar, tienen varias opciones para tomar el té, bebidas calientes y postres, asimismo, entre sus opciones puedes probar chocolate caliente con bombones y malteadas unicornio o de fresa, Ferrero, plátano, vainilla y chocolate.

Los conejitos de chocolate saltan de las bebidas calientes a los pasteles, hay galletas, pasteles, donas y hasta latte con este protagonista.

Encuentras varias especialidades con conejitos de chocolate. (Foto: Facebook / Isabella Café).

Es un paraíso azucarado: sirven churros con Nutella y salsa de caramelo, queso de cabra y brandy; panqués de plátano, chocolate, matcha, pink velvet, bombas de chocolate, tartas, mousse, incontables pasteles como Isabella cake (pan de chocolate envinado con coñac o Kahlúa).