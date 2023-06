Aléjenlo de la ‘kriptonita’: Confirman a David Corenswet como el nuevo Superman

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, ¡es el nuevo Superman! Este 27 de junio, se reveló parte del elenco de una de las próximas películas de DC Studios que anunció el director James Gunn.

A finales de enero, James Gunn reveló que el universo cinematográfico de DC Cómics cambiaría radicalmente tras el estreno de la cinta de The Flash. Aunque no dieron razones detrás de la decisión, el cineasta aseguró que habrá una nueva cinta de Superman.

A pesar de haber anunciado su regreso como el primer kriptoniano, a mediados de diciembre Henry Cavill reveló que no volverá a ser el alter ego de Clark Kent. Algunos fanáticos especularon su despido, pero James Gunn aseguró que “este Superman no es Henry, por varias razones”, pero que no tuvo que ver nada con su salida de DC.

¿Quién será el nuevo Superman del universo de DC Cómics?

De acuerdo con el medio Deadline, el equipo de DC Studios ha estado inmerso en varias audiciones para determinar quién será el nuevo rostro del líder de La Liga de la Justicia y aseguraron que se llegó a un resultado.

Será el actor David Corenswet el encargado de protagonizar la nueva cinta de Superman y lo hará en conjunto con la actriz Rachel Brosnahan como la reportera Lois Lane. Deadline aseguró que la decisión se tomó tras una audición con el nuevo traje del superhéroe.

James Gunn confirmó esta revelación por medio de una publicación de su Instagran en la que compartió el artículo de Deadline y escribió “es cierto”. Asimismo, se reveló que actualmente el director está en busca del intérprete que llenará los zapatos del nuevo Lex Luthor.

Rachel Brosnahan será la nueva Lois Lane del universo de DC cómics. (Foto: Instagram / @rachelbrosnahan / @davidcorenswet)

David Corenswet es un actor y escritor que nació en 1993 en Estados Unidos. Es reconocido por su participación en películas como Affairs of State (2018), Pearl (2022) y la miniserie de Hollywood que salió en 2020.

Rachel Brosnahan es una actriz que se ha llevado varios premios a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos destacan su Golden Globe y Emmy. Ha participado en series como La maravillosa señora Maisel (2017), House of Cards (2013), entre otras.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Superman?

A finales de enero, James Gunn reveló que la nueva película se llamará Superman: Legacy que buscará enfocarse en contar una historia de Clark Kent y Lois Lane. A diferencia de sus cintas predecesoras, esta no se enfocará en los orígenes del superhéroe.

A pesar de que aún no se tienen detalles sobre la trama, Gunn ha compartido que la película tendrá una fuerte influencia de los cómics All-Star Superman escritos por Grant Morrison en 2005. Esta historia explora a un Superman en busca de una cura tras enfermarse con un padecimiento alienígena.

Hasta el momento, se tiene conocimiento que la cinta se estrenará a mediados de julio de 2025 y no se ha revelado cuándo iniciará la producción.