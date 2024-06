¿Lyn May y ‘Chente’ Fernández fueron novios? Esto sabemos

¿Lyn May y ‘Chente’ fueron novios? La vedette mexicana reveló cómo fue su relación con el cantante de música regional, Vicente Fernández, en la década de los 70′s. “Anduvimos así de acostones”, reveló en una entrevista.

Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, es una de las vedettes y actrices más destacadas de México, quien se convirtió en un ícono del Cine de Ficheras. Durante los años 70, tuvo su primera oportunidad en la televisión, donde conoció a distintos personajes, como Vicente Fernández y ‘Tin Tan’.

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, se defendió sobre las criticas hacia su postura sobre la infidelidad del cantante (Foto: Instagram @_vicentefdez)

¿Cómo fue la relación de Lyn May y Vicente Fernández?

Lyn May hizo un par de revelaciones en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, donde habló sobre sus relaciones íntimas y afectivas con el intérprete de ‘Por Mujeres como tú' y ‘Tin Tan’. En el programa de Gustavo Adolfo, la vedette confesó que Vicente Fernández fue su amante mientras ambos estaban casados.

“Estaba casada con un árabe. Vicente siempre me abrazaba, me decía ‘mi jarrito’, porque yo tenía la cinturita. Mi marido se quedó platicando. Ese hombre (Vicente) no vio que venía mi marido y me abraza y me besa. Viene aquel y se agarran”, recordó Lyn May.

La vedette relató que su hermano se encontraba en el lugar, por lo que pudo intervenir y los separó. Destacó que en ese momento ya había rumores sobre la relación entre la vedette y ‘Chente’, quien estaba casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, ‘Cuquita’. La misma ‘Cuquita’ confesó que no le importaban las infidelidades de Vicente Fernández, mientras el cantante estuviera feliz.

¿Quién es Lyn May?

Lyn May nació en el puerto de Acapulco, Guerrero. Su verdadero nombre es Lidia Mendiola Mayanes, cuando tenía 14 años fue obligada a casarse con un hombre que cometió abuso físico y sexual en su contra. En distintas entrevistas, la actriz también ha contado sobre los abusos sexuales que vivió cuando era niña y la violencia que sufrió por parte de su padre alcohólico.

Al separarse y con la responsabilidad de dos hijas, comenzó a trabajar como bailarina en un restaurante llamado ‘El Zorro’ que se encontraba en el puerto.

En el restaurante conoció al fotógrafo Pedro Cardona, quien más tarde se convirtió su pareja sentimental y con quien emprendió un viaje a la Ciudad de México.

En la capital, Lyn conoció a Raúl Velasco, el conductor más popular de la época en el país, quien al verla bailar y por su flexibilidad, la contrató como bailarina para el programa Siempre en Domingo.