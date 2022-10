Doña Cuquita ante críticas por infidelidades de Vicente Fernández: ‘No iba a andar tras él’

María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, reaccionó a las críticas de las que ha sido objeto luego de manifestar su postura sobre las infidelidades de Vicente Fernández al asegurar que no le importaban y que mientras el cantante estuviera feliz ella también lo estaba.

El intérprete de ‘Mujeres divinas’ era reconocido por su gusto hacia las mujeres, algo que ella siempre supo. “A Don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”, dijo vía Sale el Sol.

Asimismo, aseguró que esa era su personalidad, la cual no cambió. “Él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene? ¿quién detiene a los hombres? Nadie, verdad, no lo detiene nadie. Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, así me critiquen sigo en la misma posición”, añadió.

Recuerdan al ‘Charro de Huentitán’ con altar

Quien fuera esposa del exponente de género regional mexicano durante casi 48 años negó que la familia Fernández esté peleada y reveló que cada uno de sus hijos está cumpliendo con sus compromisos.

Este Día de Muertos recordarán a Vicente Fernández con un altar montado en su rancho Los Tres Potrillos adornado con un traje de charro, una gran pintura al óleo, cruces y flores, el cual estará abierto al público.

“Al pueblo de Vicente seguirle dando las gracias que no lo olviden, que recuerden que Vicente está aquí cada que quieran venir a verlo. Una oración, una canción, siempre estará para su público”, fueron las palabras que dedicó a sus seguidores.

Doña Cuquita no siente que su esposo haya muerto el pasado 12 de diciembre. “No lo siento ausente, lo siento que anda trabajando, que va a regresar, pero no de estar rebelde y que llore porque se fue, no”.