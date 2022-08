Familia Fernández vs. Televisa: ¿En qué va la demanda por la serie ‘El último rey’?

La familia Fernández continúa con su demanda a Televisa por la bioserie no autorizada del cantante (Foto: Instagram @_vicentefdez)

La familia Fernández no ha terminado las acciones legales en contra de Televisa tras la transmisión de dos temporadas de la bioserie del ‘Charro de Huentitán’, El último rey: el hijo del pueblo, por lo que por medio de un comunicado su equipo legal Del Toro Carazo Abogados desmintió a una revista al afirmar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió 12 solicitudes de medidas provisionales.

La batalla se da por el uso no autorizado de marcas registradas, así como derechos de autor en la producción de Juan Osorio protagonizada por Pablo Montero basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat. Ante ello, los abogados aseguran que la demanda continúa su curso. “Se encuentra acreditada legitimación de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR”, se lee.

Los detalles de la demanda contra Televisa

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, se especifica que los litigios referentes al IMPI están coordinados por parte del despacho especializado en la materia del doctor Mauricio Jalife.

“Además se presentaron las solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados, como hace parecer en la nota), ante el mismo IMPI. La publicación que se hace en una revista el día de hoy es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó por no ser el foro adecuado cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa”, agregan.

Hace unas semanas revelaron que la televisora sí estaba enterada de las medidas de autoridad que les prohibían la transmisión, las cuales desde su punto de vista decidieron violar al desafiar a las autoridades federales. “Cada acto de desacato que realice en ese sentido, tendrá consecuencias legales”, se expresó.

Esto llega después que se asegurara que la figura de Doña Cuquita fue retratada desde la violencia de género al hacerla ver rodeada de estereotipos machistas.