Dan prórroga para registro de celulares en México: ¿Cuál es la fecha límite de tu línea?

Usuarios en redes sociales han expresado su rechazo a registrar su línea celular por temor a que la información sea utilizada para espiarlos.

El registro de líneas celulares se extenderá más allá del plazo límite del 30 de junio, anunció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) este jueves.

“Cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”, remarcó en un comunicado.

La CRT informó que de acuerdo con su último corte, 63 millones de líneas ya cumplieron con su registro.

Así queda el calendario para registro de líneas celulares

Dado que aún faltan alrededor de 80 millones de líneas activas de celulares por registrarse, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció una extensión del plazo.

El Gobierno de México explicó que la fecha límite para el registro de las líneas celulares estará determinado por el último dígito de tu número celular.

Si no completas la vinculación de tu línea celular, tu compañía telefónica podrán suspenderte el servicio 72 horas después de que haya vencido el plazo. La CRT explicó que aunque tu línea esté suspendida, podrás hacer llamadas a:

Números de emergencia.

Servicios de atención ciudadana.

A la propia operadora telefónica.

Recibir alertas sísmicas.

Una vez concluido el registro, el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles será restablecido.

“Se reitera que el proceso no lo realiza el Gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación", aclaró la CRT.

Usuarios de líneas celulares en México han expresado su desconfianza en el registro ante el temor de que la entrega de datos facilite que sean espiados por el Gobierno.

“Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que “el objetivo es espiar a las personas”. Eso es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad", dijo Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ del 18 de junio al defender el registro de líneas celulares.

¿Qué países de Latam exigen el registro de líneas celulares?

La presidenta de México también aclaró que el registro de líneas móviles asociado a una identidad oficial no es inusual. Alrededor de 160 países exigen algún tipo de verificación para contratar o activar servicios de telefonía celular.

En Latinoamérica, países como Colombia, Brasil, Perú, Chile y Panamá ya operan esquemas de identificación apoyados en datos biométricos. En España, la validación obligatoria se instauró tras los atentados de Madrid de 2004, donde terroristas utilizaron teléfonos móviles para detonar explosivos en trenes.

La CRT puntualizó que la única forma de que las fuerzas de Seguridad accedan a los datos es si una línea celular es involucrada en un presunto delito. En ese caso, harán una solicitud ante tu compañía telefónica “cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El esquema también enfrenta obstáculos operativos: Persisten denuncias sobre la venta de SIM registradas a nombre de terceros y existe la posibilidad de que quienes pierdan el servicio móvil recurran a conexiones WiFi para mantenerse comunicados, elevando la demanda sobre estas redes.

Con información de Karla Rodríguez