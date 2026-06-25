El dilema de la privacidad digital que debemos desterrar ya

La privacidad digital solía entenderse como un dilema inevitable: proteger a las personas del fraude o proteger sus datos. Industrias enteras operaron bajo la idea de que detener amenazas exigía recolectar, almacenar y compartir cada vez más información personal. Ahora sabemos que ese modelo no solo es insuficiente; también se ha convertido en uno de los mayores riesgos de seguridad.

Prueba de ello son las filtraciones masivas de datos que continúan ocurriendo a nivel global. En nuestro país, por ejemplo, una investigación publicada por el portal Cybernews reportó la exposición de millones de registros asociados a usuarios mexicanos. Sin embargo, el problema no es si habrá más filtraciones, sino cuánto daño provocarán y si seguiremos recurriendo a sistemas que dependan de acumular detalles sensibles para operar.

La revisión humana parecía inevitable en procesos críticos de validación y prevención de fraude. Aunado a ello, en muchos modelos tradicionales, grandes volúmenes de rostros, documentos oficiales y credenciales biométricas terminaban circulando entre terceros, servidores y redes centralizadas; es decir, para proteger la identidad de las personas se les expuso permanentemente.

En México, esta contradicción es aún más visible. La digitalización avanza más rápido que la educación en ciberseguridad, mientras millones de personas acceden por primera vez a servicios financieros digitales.

El problema es que los siguientes pasos en torno a la inclusión financiera sostenible, al comercio digital sólido, a la adopción masiva de nuevas tecnologías y a la prevención de incidentes no pueden construirse sobre más vigilancia y concentración de registros, sino sobre inteligencia de red y colaboración criptográfica. El futuro no depende de compartir más información personal, sino de compartir señales de confianza.

Como las organizaciones acostumbraban a colaborar intercambiando datos sensibles, la consecuencia fue un ecosistema donde la información se copiaba infinitamente entre bancos, plataformas, proveedores y terceros. Cada copia añadía una nueva superficie de ataque y multiplicaba el riesgo.

La siguiente generación de infraestructura digital funciona distinto al permitir que las instituciones distingan patrones delictivos, validen riesgos y fortalezcan decisiones sin necesidad de exponer información sensible. Con ello, las redes antifraude se vuelven más inteligentes con cada interacción, mientras la privacidad individual permanece protegida. Hoy comienzan a existir modelos que reducen significativamente esa tensión entre seguridad y derechos digitales.

Estamos en un momento decisivo en materia de identidad digital, regulación biométrica y verificación de edad. América Latina avanza hacia ecosistemas donde millones de interacciones dependerán de tecnologías de confianza impulsadas por inteligencia artificial, como algunas de las soluciones de colaboración antifraude que recientemente se han incorporado al portafolio de Incode.

La confianza digital se está convirtiendo en un factor de competitividad económica y tanto los países como las empresas que implementen tecnologías capaces de proteger identidades sin sacrificar privacidad, tendrán ventaja en sectores financieros, de telecomunicaciones, salud y comercio electrónico.

No es casualidad que una de las principales áreas de innovación en ciberseguridad ya no se concentre solamente en detectar ataques, pues también requiere reducir sustancialmente la exposición de credenciales e información vulnerable.

De manera simultánea, hay que considerar que la inteligencia artificial está acelerando estos cambios; de ahí que los esquemas de fraude son cada vez más automatizados, veloces y más difíciles de distinguir del comportamiento legítimo. Pretender combatir amenazas impulsadas por IA con modelos basados en revisión manual y acumulación masiva de registros simplemente no es sostenible.

México tiene la oportunidad de liderar esta conversación en la región, siempre y cuando abandonemos la lógica del pasado, porque la confianza digital del futuro no dependerá de quién almacena más información, sino de quién logra protegerla sin necesidad de exponerla.